الملك سلمان يهنئ ماكرون على فوزه برئاسة فرنسا

بعث خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لإيمانويل #ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لماكرون، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار، وفق ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما هنأ كل من الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الفرنسي الجديد.

ونجح إيمانويل ماكرون في الوصول إلى #قصر_الإليزيه بعد فوزه على منافسته #مارين_لوبان في الجولة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية، التي أجريت الأحد.