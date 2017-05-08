ترامب في المملكة.. الثقة والدور

إعلان المملكة الوجهة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب حدث مهم عطفاً على ما سبق من مواقف الإدارة السابقة، وتتويجاً لما تحقق من زيارة ناجحة لولي ولي العهد إلى واشنطن قبل شهرين، وتأكيداً على شراكة الدولتين التاريخية في إدارة أزمات المنطقة، والمصالح الثنائية المشتركة.

ليس قراراً سهلاً أو عفوياً أو مجاملة أن يختار الرئيس الأميركي المملكة في زيارته الخارجية الأولى، ولكنه حتماً قرار تاريخي غير مسبوق، وفي توقيت مهم للغاية، ويعبّر عن قناعة وثقة من أن المملكة تبقى الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية على أكثر من صعيد، وهو أيضاً قرار يبعث برسائل عدة على مستوى الداخل الأميركي، ووسائل الإعلام هناك، وأيضاً دول العالمين العربي والإسلامي الذي تمثّل المملكة عمقه، إلى جانب رسائل للقوى الإقليمية في الشرق الأوسط من أن المملكة ستبقى الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة، كذلك يوجه الرئيس ترامب رسالة خاصة لإيران خلال هذه الزيارة مفادها الانحياز للعقل والثقة والتاريخ ممثلاً في المملكة؛ مقابل مواجهة المشروع الإيراني المأفون بالعنف والإرهاب والطائفية والتدخل في شؤون الآخرين.

الزيارة التاريخية التي يجري الترتيب لها على أعلى المستويات تبحث قضايا ثنائية مشتركة بين المملكة وأميركا، وأخرى مع قادة دول الخليج، وثالثة مع زعماء من العالمين العربي والإسلامي، وسيكون محورها الأساس محاربة الإرهاب الذي لن يكون على الأرض فقط، وإنما في مواجهة الفكر المتطرف الذي يقتات عليه، والدور المطلوب من المملكة في تعزيز رسالة الوسطية والاعتدال للدين الإسلامي، والتأكيد على قيمه في التعايش، والحوار، ونبذ الكراهية، وهي أدوار مهمة سيكون للمملكة الدور الأبرز فيها خلال المرحلة المقبلة، حيث تقود تحالفاً إسلامياً لمواجهة الإرهاب على عدة مستويات فكرية ومالية وعسكرية وأمنية، بعد أن ساهمت الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في تشويه صورة الإسلام، واختطافه لتحقيق أهداف سياسية.

إيران الثورة والإرهاب ستكون الملف الثاني في محادثات ترامب، وسيكون العمل مشتركاً في التصدي لها؛ ليس فقط داخل حدودها، وإنما أيضاً فيما وصلت إليه من تدخلات سافرة في العراق وسورية واليمن، حيث لا مجال للحل السياسي في أزمات تلك الدول إلاّ بتنحية إيران جانباً، كذلك القضية الفلسطينية ستكون محوراً ثالثاً على جدول محادثات ترامب، حيث من المتوقع أن يعرض خطته لتحقيق السلام مع إسرائيل، وإمكانية ذلك، وتحديداً مع تقارب وجهات النظر الدولية في حسم ملف القضية الشائك منذ عقود.

المملكة التي تستقبل ترامب نهاية الشهر الحالي ويعقد خلالها ثلاث قمم ثنائية وخليجية وعربية-إسلامية؛ تكشف أن التحرك القادم للولايات المتحدة الأميركية في تسوية قضايا المنطقة ينطلق من المملكة، وهذا بحد ذاته مكسب للدبلوماسية السعودية، ومسؤولية أكبر من العمل لإنقاذ المنطقة.

نقلاً عن "الرياض"