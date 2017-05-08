شاهد لحظة سقوط طفل من الدور الثاني بمدرسته

أظهرت كاميرا #فيديو معلقة في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في #المدينة_المنورة لحظة سقوط طالب كازاخستاني من الدور الثاني ليلقى حتفه على الفور.

وأظهر الفيديو محاولة الطفل التزحلق على حافة سلم #المدرسة، لكنه سقط عند اختلال توازنه، في وقت كان يتجمع فيه عدد من الطلاب عند مدرس كان على ما يبدو يحادثهم حول أمر ما لحظة انتهاء دوامهم المدرسي.