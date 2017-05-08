شاهد لحظة سقوط طفل من الدور الثاني بمدرسته

أظهرت كاميرا #فيديو معلقة في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في #المدينة_المنورة لحظة سقوط طالب كازاخستاني من الدور الثاني ليلقى حتفه على الفور.
وأظهر الفيديو محاولة الطفل التزحلق على حافة سلم #المدرسة، لكنه سقط عند اختلال توازنه، في وقت كان يتجمع فيه عدد من الطلاب عند مدرس كان على ما يبدو يحادثهم حول أمر ما لحظة انتهاء دوامهم المدرسي.
كاميرا المراقبة توثق لحظة #سقوط_طالب_من_الدرج في مدرسة بالمدينة على الرغم من تواجد معلم بجواره واصابته البليغة تتسبب بوفاته.— السعودية (@KSA) May 8, 2017
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