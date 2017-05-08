فيديو لمطاردة أمنية بشوارع الرياض.. فكيف انتهت؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمطاردة #دورية_أمنية لسيارة "مطلوبة أمنياً" يقودها شخص ومرافق له في شوارع العاصمة #السعودية الرياض.

الفيديو الذي تم بثه عبر برنامج "أمننا" على التلفزيون السعودي، رصد اللحظات الأولى عند تلقي البلاغ عن السيارة المطلوبة وطاقمها وبكافة تفاصيل مكونات السيارة الداخلية وما يلبسه قائدها والراكب. وبعد مباشرة البلاغ، توجهت #الدوريات_الأمنية للبحث عن السيارة المطلوبة والتي كانت من نوع "صني" حسب وصف العمليات بالدوريات الأمنية. وما إن تم العثور عليها حتى بدأت #مطاردة شيقة حيث هربت السيارة من الدوريات الأمنية التي قامت بتوثيق كل تفاصيل العملية بفضل الكاميرات الأمامية والخلفية المثبّتة بسيارة الأمن بالإضافة للكاميرا المحمولة.

وانتهت تلك الأحداث بانتصار #الأمن عن طريق قيام الدورية الأمنية بمناورة بعكس السير في إحدى الطرقات، بعد التأكد من عدم وجود سيارات، لتسد الطريق على السيارة الهاربة في ظل ملاحقة دورية أخرى لها من الخلف، بعدها قام #رجل_الأمن بالنزول مشهراً سلاحه في وجه المطلوب والمرافق له، ومطالبا إياهما برفع أياديهما، والاستلقاء على الأرض، ليتم تكبيلهما والقبض عليهما.

وظهرت الدورية الأمنية، التي تم تثبيت كاميرا في مقدمتها لتصوير المطاردة، وهي تلاحق السيارة المطلوبة في الشوارع المكتظة بالسيارات شمال #الرياض، وتنسق مع الدوريات الأمنية الأخرى لتطويق المطلوبين، وإجبارهما على الدخول إلى شوارع فرعية والدفع بهما إلى مناطق يسهل فيها السيطرة عليهما.