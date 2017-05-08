لحظات رعب.. طائرة تعيد إقلاعها عند ملامستها مدرج الهبوط

في حالة نادرة، قام كابتن طائرة قادمة من #مطار_الملك_خالد بالرياض باتجاه مطار الأمير سلطان في تبوك بمعاودة الإقلاع أثناء عملية الاستعداد للهبوط.

في التفاصيل، عند اقتراب #الطائرة من الوصول للمدرج قام الكابتن بإعادة إقلاعها مجدداً بدلاً من الهبوط بها، بسبب قوة الرياح المصادفة أثناء مرحلة الهبوط للطائرة التي يجب أن يكون هبوطها بشكل قوي تفادياً للرياح حتى لا تصاب الطائرة بخلل التوازن.

ووفقاً لخبراء، توصف هذه المرحلة بالتي يقيمها كابتن الطائرة ومساعده أثناء عملية #الهبوط، ويعرف الطيارون مرحلة ما قبل هبوط الطائرة على المدرج وإعادتها للسماء بمجازفة كبيرة فذلك يتطلب إعادة تشغيل المحركات بشكل قوي ودفع للهواء، معللين ذلك بعملية طيران الطائرة من على المدرج، حيث تقوم بالقيادة بسرعة فائقة حتى تستطيع الارتفاع تدريجياً.