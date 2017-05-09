الشرطة توضح حقيقة "كيس مشبوه" في مدرسة شرقي الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة #الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه في تمام الساعة 9.41 صباحاً من يوم الاثنين 12-8-1438 ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارساً لإحدى المدارس الابتدائية شرقي العاصمة الرياض، عن دخول امرأة ترافقها طفلتان (خمس وست سنوات) للمدرسة بقصد محاولة تسجيلهن، ثم خرجت في حال سبيلها تاركة كيسا بلاستيكيا في فناء المدرسة الخارجي، ما أثار الشبهة والريبة، وسبب حالة من الهلع لدى المعلمات والطالبات.

وجرى على الفور تمرير المعلومة للأجهزة الأمنية المختصة، وبعد الكشف عن الكيس تبيّن أنه يحتوي على شريط لاصق فقط، وتم التأكد من أن الوضع طبيعي.