الصرف الصحي.. حديث ذو شجون

مدينةُ جدَّة واحدةٌ من أكثر المدن تلوُّثًا في العالم، ويعاني قاطنوها من غيابِ شبكة الصرفِ الصحيِّ في غالب أحيائها ومخططاتها، ناهيك عن المياه في بعض مخططاتها (داخل النطاق العمرانيِّ)، وقد اكتظَّت شوارعها بصهاريج الصرفِ الصحيِّ، تسيرُ جنبًا إلى جنبٍ مع صهاريج مياه الشرب، ناشرةً معها الأوبئةَ، والأمراضَ، والروائحَ الكريهةَ، ناهيك عمَّا تُحدثه من تلفٍ للبُنى التحتيَّة، إضافةً إلى ما تُسبِّبه من ارتفاعٍ لمنسوب المياه الجوفيَّة، وتلوُّث مياه الشرب، وما تُسبِّبه كذلك من أضرارٍ على البحر، والبحيرات؛ نتيجة للصبِّ المباشر -غير المعالج- فيها، وأوضحُ دليلٍ على ذلكَ، ما يحدثُ في «بحيرة الشباب»، و»بحيرة الأربعين»، والكورنيش الشمالي آنيًّا، واستمرار انبعاث الروائح الكريهة منهما.

وقد كتبتُ مقالاً في هذه الجريدة، ذكرتُ فيه أنَّ رئيس وحدة المياه -آنذاك- المهندس عبدالله العساف قد دعاني، ومجموعة من الصحفيين، وكُتَّاب الرأي للقاءِ رئيس الشركة -وقتها- لؤي المسلم؛ للقيام بجولة على مشروعات الصرفِ الصحيِّ. وتفاجأ الجميعُ بما شاهدوه من خلالها، حيث كان العملُ يسير على قدمٍ وساقٍ من قِبل الشركة المشرفة على تلك المشروعات، وعلى الأخصِّ تلك الحفرة الكبيرة التي يسمُّونها «النفق»، وهي كما قِيل لنا آخر حفرة تجميع في منظومة الصرفِ الصحيِّ، عمقها 70 مترًا، موصَّلةً بمحطةِ الرفع، ومنها لمحطةِ المعالجة.

وبكلِّ أمانةٍ ومصداقيَّةٍ، فإنَّ ما رأيناه كان يُمثِّل مشروعاتٍ ضخمةً عملاقةً، إلاَّ أنَّ الإشكاليَّة الكُبرَى التي كدَّرت صفوَ جولتنا تلك، كانت فيما لاحظناه من توقُّف العمل بالمحطَّة، التي تُعرَف بمحطة الرفع، أو هكذا بدا لنا الأمر، الذي جعلني أسأل عن سبب ذلك التوقُّف؟ وبشكلٍ مباشرٍ أجابني رئيسُ الشركة بأنَّه لا يوجد أيُّ تعثُّر في جملة مشروعات الصرفِ الصحيِّ بشكلٍ عامٍّ، وأنَّ تلك المشروعات إنَّما تسيرُ بحسب ما خُطط لها، وأنَّه سوف يتمُّ العمل على إيصال التوصيلات المنزليَّة في نهاية عام 2011، وفي عام 2013 ستصل الخدمة إلى 70%، وتكتمل جميع التوصيلات المنزليَّة عام 2015.

بعدها كتبتُ مقالاً تفاءلتُ فيه بما شاهدتُ من أعمالٍ، ولم أشر فيه إلى ملاحظة توقُّف محطة الرفع بعد تطمينات وتأكيدات رئيسِ الشركة بأنَّ كلَّ شيءٍ على ما يُرام! لتنهالَ عليَّ العديدُ من الاتِّصالات في مجملها غير متفائلةٍ بتلك المشروعات، وتوقيتاتها وخططها، وكانوا فعلاً على حقٍّ، وهذا ما حدث، بل إنَّ الجميع أشاروا إلى أن ذلك اللقاء كان فقط من باب الاستهلاك الإعلاميِّ ليس إلاَّ!

وفي 14 فبراير 2013، التقيتُ برئيسِ وحدة المياه وبيَّنت له خيبة أمل المواطنين في مشروعات الشركة ووعودها، التي لم تلتزم بها، إلاَّ أنَّه أفادني بأنَّ الشركة التزمت بتنفيذ مشروعاتها، وهي عند وعودها.. بينما وعلى أرض الواقع مازالت حتَّى الآن بعض الأحياء (داخل النطاق العمراني) لم يكتمل المشروع بها، وصدق مَن أشار عليَّ بالتريُّث، وعدم الاندفاع بالتفاؤل، وتصديق كلِّ ما يصدر من تصريحات لرئيس الشركة، التي أشار فيها إلى عدم وجود مشروع متعثِّر للصرفِ الصحيِّ، وأنَّ معاناة مدينة جدَّة مع الصرفِ الصحيِّ تنتهي بنهاية عام 2015، وحتَّى تاريخه لم تكتمل مشروعات نصف المدينة تقريبًا.

يتبع في المقال المقبل -بإذن الله-..

نقلاً عن "المدينة"