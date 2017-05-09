علماء باكستان: لن نسمح لإيران بالعبث بأمن السعودية

رداً على تصريح قائد الأركان الإيراني، محمد حسين باقري، قال #رئيس_مجلس_علماء_باكستان العلامة، #طاهر_محمود_أشرفي، إن التهديد الإيراني للمملكة العربية السعودية و #باكستان أمر مدان ومؤسف، وأكد أن العالم الإسلامي لن يسمح لإيران بالعبث بأمن المملكة العربية #السعودية وباكستان، وأن الشعب الباكستاني يعرف كيف يدافع عن حدود بلاده وعن بلاد الحرمين الشريفين.

وأكد أشرفي أن باكستان كانت تعمل دائما من أجل السلام في المنطقة معتصمة بالصبر والحكمة، ولكن تصريحات القيادة الإيرانية ضد باكستان أمر لا يمكن السكوت عليه، وحذر إيران من أن تظن أن باكستان مثل #سوريا و #العراق.

وقال إن التحالف الإيراني مع الهند و #أفغانستان لا يمكن له أن يضعف باكستان. وحث الحكومة الباكستانية على الرجوع إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي و #منظمة_التعاون_الإسلامي بخصوص التصريحات والأعمال العدوانية من جانب أفغانستان وإيران والهند خلال الأسبوعين الماضيين.

أشرفي: السعودية أقدس رمز للمسلمين

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن المملكة العربية السعودية هي أقدس رمز للمسلمين، وينبغي أن تعرف كل دول العالم وإيران أن الأمة الإسلامية سترد بحزم على أي مؤامرة تستهدف الأراضي السعودية.

وأشار إلى مقابلة #الأمير_محمد_بن_سلمان الأخيرة، وقال إنها تحتوي الكثير من الحقائق. وشدد على ضرورة امتناع إيران عن التدخل في شؤون الدول الأخرى قبل أن تقوم بتهديد المملكة العربية السعودية وباكستان.

وأوضح أنه من المؤسف والمحزن أن القيادة الإيرانية لم تتعلم الدروس من الأوضاع في الشرق الأوسط، وطالب باكستان بالدعوة فوراً إلى عقد جلسة طارئة لقمة التعاون الإسلامي.