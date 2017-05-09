أغرب دعوى من طالبة سعودية ضد معلمة ابتدائي

فوجئت معلمة #سعودية في #المرحلة_الابتدائية بدعوى قضائية مرفوعة ضدها من طالبة تدرس في فصلها بالمنطقة الشرقية.

صحيفة الدعوى كانت مفاجئة، حيث قدم وكيل الطالبة مذكرة يطلب فيها بمعاقبة #المعلمة، نظير إهانتها لموكلته أمام الطالبات، حيث تسبب "عتاب المعلمة" بإحراج الطالبة وتأثرها نفسياً، في حين طالب المدعي بمحاسبة المعلمة وتعزيرها و #تعويض موكلته.

لكن #المحكمة_الجزائية بعد نظرها هذه القضية رفضت طلبات المدعي، وأوضحت المدعى عليها في مذكرتها الاعتراضية أنها "معلمة ومن مهامها #تأديب الطالبات وزجرهن بالطريقة السليمة التي تساهم في تطويرهن واستيعابهن للمناهج الدراسية، فنحن في #إدارة_التربية أولا ثم #التعليم". كما أن الولاية القضائية لا تنعقد للمحكمة الجزائية، فهذه الواقعة حصلت داخل أسوار #المدرسة، ومثل هذه #القضايا من اختصاص إدارة التربية والتعليم، وهي أولى بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية إذا كانت الحادثة تستحق.