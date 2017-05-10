أووه لم تكن كارثة جوية.. بل منظراً إبداعياً

لا يمكن لأي "محلق" بين روعة السحب، إلا وأن يذهل لجمالية المشاهد على ارتفاع آلاف الأقدام. ولعل هذا ما حصل مع الطيار السعودي #محمد_آل_شيبان، قبل أيام.

فبعد أن قام المراقب الجوي السعودي بتوجيه الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية، أثناء تحليقها في الجو إلى الارتفاع 40 ألف قدم، لتجنب مطبات هوائية قوية، دخلت الطائرة بين السحب الرائعة.

وأثناء الارتفاع، وأمام منظر تلك السحب الخلابة، وثَّق الطيار #محمد_آل_شيبان تلك المشاهد والمناظر الجمالية التي تخطف القلوب، بكاميرا هاتفه المحمول، لينشرها في ما بعد على حسابه في تويتر.

وكان موقع "العربية.نت" وقع في التباس، بعد أن نشر في خبر سابق- تم حذفه لعدم دقته- أن الطيار وثق كارثة جوية كادت تقع، فاقتضى التنويه.