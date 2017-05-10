إحياء مسرح قريش

لم يكن مثقفونا من الرواد في معزل عن ملاحقة التطور المعرفي في العالم، فقد كان

الاطلاع حسب القدرات على ما يفيد ويثري ويسعد الإنسان، ويوسع مداركه، وكمثال على بعض ما ذهبت إليه، أشير إلى المسرح الذي يعتبر عند فئة مدعاة للفسق وفساد الأجيال، كان هناك من يعرف قدر المسرح (أبو الفنون) ومدى تأثيره الإيجابي في المجتمع، فقد أسس الأستاذ الرائد أحمد السباعي (مسرح قريش) عمل بكل جهده فيه بناءً وتحضيراً، وجهزه للافتتاح بمسرحية تاريخية، كان ذلك قبل أكثر من نصف قرن، ولكن الظروف لم تكن مواتية للانطلاقة فأرجأه، وبقي المسرح سنوات ينتظر. والسباعي تفرغ لتطوير جريدته الأسبوعية (قريش) التي استمرت في الصدور إلى أن صدر نظام المؤسسات الذي لم تتحول فيه إلى مؤسسة، وقد كانت مستقطبة الأقلام من جميع الموهوبين ومحبي الكتابة من الشباب، أما الكبار فلهم مكانتهم المعرفية فهم زملاء وأنداد وأصدقاء مثل: حسين سرحان، محمد سعيد العمودي، عبدالعزيز الرفاعي، عبدالله بن إدريس، طاهر زمخشري، محمود عارف، محمد حسن عواد، عبدالله عبدالجبار.. ومن الشباب ذلك الوقت، حسن عاتق الغريبي، على مهدي الشنواح سكرتير التحرير (يمني) وعبدالله الجفري، وعلي القرعاوي، علي خضران، ومحيي الدين ياسين، وكثير لا تحضرني أسماؤهم لبعد الوقت.

ولكن لا يغيب عن البال ما كان يكتبه الموسيقار حامد عمر عن الموسيقى التي تخصص فيها دراسة في المعهد بمصر، ومثله الفنان محمد العماري، وغازي علي، وهؤلاء كانوا نماذج للدارسين المتخصصين في الموسيقى، وساهموا في إضافة سمات جديدة على الأغنية المحلية مازالت آثارها تتفاعل مع الحاضر.

كان السباعي يكتب مقالا افتتاحيا كل أسبوع تحت عنوان (من هنا كان الطريق) يتناول فيه مواضيع حيوية مختلفة تبرز فيها روح حب التطور والمواكبة، وكانت قريش الجريدة من مساندي (تعليم البنات)، وفتحت صفحاتها للأقلام التي تنافح عن تعليم المرأة، شارك فيها الشباب والشيوخ، وبعض الكاتبات المستنيرات، وكان السباعي يحث المستجيبين والمؤيدين، وينتقد المعارضين تصريحاً دون تلميح مفنداً فوائد تعليم البنات، لأن بعض الجرائد كانت ضد هذا التوجه وكانت تجد من يجاريها، وقد فتحت إحدى الجرائد باباً عنوانه (الشعب يرد على أغيلمة الصحافة) تنشر فيه ما يرد من بعض القراء، ولكن المسيرة اتجهت نحو النور مباركة بتأييد من القيادة العليا (الملك فيصل رحمه الله) والذي أشار إلى أن المدارس فتحت وسيتوسع في افتتاحها في مختلف مناطق المملكة، وستزود بالعتاد والمدرسين والكتب، فمن أراد أن ينعم بالعلم فذاك، ومن لا يريد ذلك شأنه، وكانت المسيرة التي نرى نتائجها الإيجابية في القطاعات المختلفة، وما حققته المرأة من نجاحات تُوِّجَتْ بجوائز عالمية ومحلية.

قلت (إحياء مسرح قريش) كعنوان، فكل مسرح كان بعده خرج من معطفه، ولذا كل مسرح سيأتي، وما يحتمه الواقع من وجوده، بل مسارح في المناطق تكون حاضنة للترفيه والثقافة بأشكالها المتنوعة، مسرحيات، موسيقى، فن تشكيلي، نحت، فنون شعبية شاملة يجد فيها الإنسان ما يبهجه ويدخل في نفسه الراحة والسرور، وكل هذا متوفر، فالكوادر موجودة من متخصصين في الفنون المتنوعة، وهؤلاء متى دعوا لبوا الدعوة، فهم يشاركون خارج الوطن ويبدعون، فما بالك إذا كانوا في أرضهم وبين أهليهم ومحبيهم من المواطنين، فتحرك متكامل جاد مدعوم لا بد أن يكون حليفه النجاح، لكونه لن يكون مرتجلا ولن يغفل عن الهنات، ومراعاة ما يلائم المجتمع، وواقع البلاد، فأبناء الوطن بتوجيهات القيادة سينفذون ما يتلقونه من تعليمات تصب في صالح الجميع، وإعطاء صورة مجسمة ناصعة لكيان كبير له مكانته في أنحاء العالم.

أختمها بأن المسرح هو الباب الواسع لتنمية الفنون الترفيهية، والسينما منها، ومسرح التلفزيون، والحفلات الغنائية، فالشباب يريد كما الكبار يريدون، أعمالا فنية راقية.

* نقلا عن "الرياض"