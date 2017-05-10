إصابة 4 عمال بانهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء بمكة

أصيب 4 #عمال عقب #انهيار سقف في #مبنى تحت الإنشاء بمخطط ولي العهد بـ #مكة المكرمة.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة 11.50 من يوم الأربعاء تلقت غرفة العمليات بلاغاً مفاده #انهيار_سقف مبنى بمخطط #ولي_العهد .

وكان الحادث عبارة عن انهيار شدة خشبية أثناء عملية صب سقف مبنى قيد الإنشاء تقدر أبعادها ب (18×25) م ويقدر أبعاد الجزء المنهار ب (6×8).

وقال إنه نجم عن الحادث إصابة 4 من العمال في الموقع بـ #إصابات متوسطة وإن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.