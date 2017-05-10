القوات السعودية تصد هجومين للحوثيين قبالة نجران

نجحت #القوات_السعودية المشتركة صباح الأربعاء من صد هجومين لميليشيات الحوثي قبالة منطقة #نجران.

وأفاد مراسل "العربية"، أن الهجومين جاءا في توقيتين مختلفين، الأول في ساعات الصباح الأولى عندما حاولت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة الاستيلاء على 3 أبراج مراقبة سعودية "صخى، والبريمه، والوقبة"، إلا أن مدفعيات القوات السعودية بمشاركة فرق راجلة من #الجيش_السعودي وحرس الحدود تمكنوا من التصدي لهم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرا من الانقلابيين، في حين لاذ الآخرون بالفرار.

أما الهجوم الثاني فوقع قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، حيث انضم عناصر ممن فروا في الهجوم الأول إلى مجموعة حوثية أخرى، في محاولة جديدة للاستيلاء على أبراج مراقبة سعودية في مركز "الشرفة" في منطقة #نجران ، إلا أن المدفعيات وكتيبة الهاون التابعة للقوات السعودية تصدت لهم، وتمكنت من قتل قيادي وعشرات العناصر.

