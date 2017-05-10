بالصور.. قصص أشهر مالكي السيارات الكلاسيكية بالسعودية

فازت #سيارة أوتو كار ١٨٩٩ المصنوعة في أميركا بشكلها الخشبي المطلي بالنحاس، ذات سلندر واحد، والتي تعمل بنظام الشرارة، ويتم تشغيلها بواسطة الهندل، والتي يتجاوز عمرها ١١٨ عاماً، لمالكها "حمد ناصر" الذي يمتلك متحفاً للسيارات الكلاسيكية والنادرة بمدينة بريدة، فازت بـ #جائزة #الأمير_فيصل بن مشعل للسيارات التراثية والكلاسيكية بمهرجان #السيارات_الكلاسيكية المقام بالقصيم.

لكن هذه السيارة كانت واحدة من أكثر من 300 سيارة قديمة يصل تاريخها إلى أوائل القرن الماضي موجودة أيضاً ولكل واحدة تاريخ عاصرت خلاله بعضها بداية نهضة #المملكة ، واستخدمتها شخصيات مهمة في تاريخ #السعودية وعدد من شركات #التنقيب عن #البترول ومنها " #أرامكو " وعامة الناس.

وكانت سيارة أول #رائد_فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة حاضرة وبقوة أمام سباق عدسات المصورين، وهي سيارة كانت للحرس الملكي من نوع استوتز موديل 1981م، حيث استخدمها قبل نحو 33 عاماً إبان وصوله من رحلة الفضاء ولا يزال يمتلكها، وذلك في الجولة الاحتفالية داخل أحياء الرياض لمبادلة الأهالي بالترحيب، الذين خرجوا لاستقباله وتكريمه بعد عودته من #رحلة_الفضاء.

استرجعها بعد فراق 26 عاماً

في حين كان لبعضها قصص جاذبة كقصة غازي السيد الذي لم يكن يتوقع أن يعود للبحث عن سيارته الشفروليه تمبالاss موديل ١٩٦٦م والتي كانت رفيقته أثناء دراسته بأميركا المرحلة الثانوية عام 1985م، وباعها أثناء حرب الخليج ب 3 آلاف دولار. وفي عام 2011م قام بالسفر لأميركا والبحث عن السيارة حيث وجدها لدى سيدة كبيرة بالعمر تعاني من الزهايمر واشتراها من ابنتها بمبلغ 15 ألف دولار. حالياً يتباهى باقتنائها ويشارك بها في المحافل والمهرجانات.

وبين أحد ملاك السيارات التراثية والكلاسيكية الدكتور علي المسعري، أن السيارات التراثية والكلاسيكية لم يعد اقتناؤها مقتصراً على طبقة محددة من المجتمع الأغنياء والشخصيات الاعتبارية والمشهورة، بل نرى من يمتلكها أناس رغم حاجتهم الماسة للمال، إلا أنهم يمتلكونها ولا يتنازلون عنها بأي شكل من الأشكال، خصوصاً من يقتني سيارة نادرة جداً، حيث نجدهم يشاركون فيها في مختلف المعارض والمناسبات التي تقام في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن قيمة هذه السيارات لا يمكن تقييدها بسعر كون أنه يتحدد سعرها لدى مالكها.

ولفت أمير القصيم أن مشاركة العدد الكبير من ملاك السيارات الكلاسيكية أعطى للمهرجان زخماً كبيراً لإثبات أن هناك تجربة من رجال اعتادوا على إنجاح المهرجان، وأن تجمع هذه السيارات والتي كانت متواجدة في أمكان متفرقة يحسب للجنة المنظمة وهو ما يدفعنا لتطوير المهرجان وإقامته بشكل سنوي.

وشهد مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم "كلاسيك القصيم" إقامة مزاد علني للسيارات التراثية والكلاسيكية التي تعود لأكثر من ٨٠ عاماً، وسط تجمع كبير لمالكي وهواة ومحبي السيارات التراثية والكلاسيكية.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بـ #القصيم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إبراهيم المشيقح أن إقامة المزاد ضمن فعاليات #المهرجان ، لما تجده السيارات التراثية والكلاسيكية من اهتمام منقطع النظير من الهواة والمهتمين بها، ولما تجده من قبول عام لدى الكثيرين من هواتها ومالكيها في مناطق المملكة ومن دول الخليج، حيث بلغ إجمالي المبيعات نصف مليون ريال، لافتاً إلى تقديم أحد الهواة سيارته الكلاسيكية وتخصيص قيمتها لإحدى الجمعيات الخيرية المرخصة بالمنطقة.

مالك لـ 12 سيارة كلاسيكية

استطاع "محمد الصبحي" من سلطنة عمان، بجمال سيارته من نوع "رولز رايس 1976 " التي مازالت لافتة للأنظار أن يجذب اهتمام الزوار، مؤكداً أنه يستمتع ويهوى اقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية التي تمثل تاريخا عريقا وماضيا مجيدا يفتخر به.

وشاركه إلياس الزدجالي هذه الهواية حيث قطع المسافة بين عمان وبريدة برا للوصول للمهرجان والمشاركة بسيارته البوغاتي موديل 1927م والتي يتجاوز سعرها مليون ريال سعودي، رافضا بيعها، معللا ذلك أنه حريص على الاقتناء لا البيع. وذكر أنه يملك 12 سيارة كلاسيكية يصل تاريخ صنع أقدمها إلى 1915م.

وقع في غرامها

في حين دفعت #السيارات_النادرة والكلاسيكية بما تمتع به من جمال يحاكي الماضي العتيق، إلى وقوع "أبو سعيد" القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، في غرام طراز سيارات "لاندروفر وداتسن ونيسان باترول"، الكلاسيكية والنادرة، واستطاع أن يحقق حلمه في اقتناء مجموعة من السيارات النادرة والكلاسيكية.

وأوضح أن السيارات النادرة والقديمة تفتح له نافذة على الماضي، وتأخذه أشكالها القديمة، وتصاميمها الخاصة، وألوانها الجاذبة الماضي العتيق، مشيراً إلى أن السيارات القديمة والنادرة مازالت محافظة على تاريخها وتحاكي عصوراً قديمة، حيث تتراوح أسعارها من 50 إلى 150 ألف ريال.

كما قدم المهرجان لزواره فعاليات متميزة كتحدي السيارات "تحدي الزمن"، ومزاد ومسابقات السيارات النادرة ومتحف كلاسيك القصيم ومتجر واستوديو كلاسيك وبسطات السنعات ورحلة الطيبين وركن الفن التشكيلي، إضافة إلى ركن الحرفيين وقهوة الأولين، وجلسات عائلية خاصة. وقدم المهرجان لملاك السيارات التراثية أجنحة لصيانة السيارات، وأخرى لتحف ومقتنيات وأكسسوارات السيارات، ولتجديد ولتزويد السيارات ولقطع غيار وصيانة السيارات التراثية والكلاسيكية.