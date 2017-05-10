خطابنا الإعلامي الخارجي

تفجعنا أخبار الاعتداءات على المواطنين والعرب في دول مختلفة. كل حالة لها مسبباتها. قد تكون الأسباب عنصرية، أو سياسية، أو لغرض السرقة أو مرتبطة بأمور شخصية. لكل حالة ظروفها، وهذا هو دور القضاء في التحقيق وكشف الأسباب وإصدار الأحكام. لكني سأتناول القضية من زاوية أخرى هي الزاوية الإعلامية، لأن بعض الاعتداءات تحدث نتيجة احتقان سببه خطاب إعلامي متطرف.

سأقول إن هذه الحالات الفردية حين تحدث في بلد عربي يتناولها الإعلام الغربي بطريقة غير مهنية تطل فيها عبارات الإرهاب والعنف والوحشية والتخلف. طرح إعلامي انفعالي متسرع لا ينتظر التحقيق وظهور الحقائق وإصدار الأحكام القضائية؛ بل يندفع مطلقا أسلحته العاطفية.

أما حين تحدث الاعتداءات على المواطن العربي في دول غير عربية فهي بالتأكيد تخضع للقانون، ولنا ثقة بهذا القانون، وهي ثقة غير متبادلة مع الأسف. لكن الذي لا نثق به ولنا معه ذكريات وتجارب سيئة هو إعلام تلك الدول الذي ينسى المهنية والموضوعية والمصداقية فيتحدث عن تلك الاعتداءات بطريقة عابرة، أو يتجاهلها أو يفسرها بمعاييره الخاصة.

لا أطالب هنا بالتعميم على تلك المجتمعات التي تقع فيها الاعتداءات على الطلاب، ولو فعلت فسوف أقع في الخطأ الذي أحذر منه، ولست أطالب إعلامنا بشن حملة إعلامية انفعالية كما يفعلون. الحل هو الحملة القانونية والثقافية التي تحمي الحقوق، وتلاحق المعتدين بالقانون وتعلن للعالم نتائج التحقيقات والعقوبات.

نحن هنا لا نتحدث عن الإرهاب -حسب تعريفات هذا الداء- مع أن بعض الجرائم الفردية كالقتل لأسباب عنصرية هي نوع من الإرهاب. الجريمة بشكل عام إرهاب سواء كانت جريمة قتل إنسان بريء أو جريمة احتلال البلدان وما ينتج عنها من تبعات إنسانية مروعة.

على الصعيد الإعلامي، تبث شاشات العالم الخبر والرأي. وبعضها الخبر بدون رأي، وبعضها يتجاهل الخبر، وبعضها يصنع الخبر أو يعيد إنتاجه بطريقته الخاصة ومعاييره الخاصة التي قد لا تكون معايير مهنية. الإرهاب هو الإرهاب سواء حدث في بلادنا أو في بلدان أخرى، لكن الطرح الإعلامي للعمليات الإرهابية يقع في أخطاء مسببة للتباعد والكراهية بين المجتمعات الإنسانية قد تقود إلى جرائم فردية كالقتل في الشوارع، ليس هذا فحسب، بل أدى الطرح الإعلامي المتطرف إلى صعود أحزاب سياسية متطرفة تسعى إلى العزلة بشعارات قومية لا تخدم السلام العالمي.. طرح إعلامي عالمي متشنج يعمل على هدم الجسور بين المجتمعات الإنسانية، ونشر مشاعر العداء والكراهية بين الشعوب.. وهذا طرح لا يخدم التضامن الدولي لمكافحة الإرهاب.

على الصعيد المحلي، نتطلع مع بداية عمل وزير الثقافة والإعلام الجديد الدكتور عواد العواد إلى مراجعة الخطاب الإعلامي الخارجي بشكل عام، وليس ما يتعلق بجرائم الاعتداءات على المواطنين فقط، هذا الخطاب بحاجة إلى تطوير في محتواه ووسائله وأهدافه بما يتفق مع مكانة المملكة. وبهذه المناسبة أدعو معالي الوزير د. العواد إلى الاطلاع على مقال سابق كتبته في "الرياض" بعنوان (إلى وزير الثقافة والإعلام) بتاريخ 21 ذي القعدة 1436. وأتمنى له التوفيق والنجاح.

سؤال المقال:

هل لدينا استراتيجية إعلامية خارجية للوصول إلى المجتمعات الأخرى والتواصل معها بلغة الحقائق والموضوعية، وليس باللغة الإعلامية التقليدية المباشرة ذات الصبغة الدفاعية؟

* نقلا عن "الرياض"