شاهد.. طيران الأمن السعودي يسعف كندياً وسط البحر الأحمر

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن بوزارة #الداخلية #السعودية، مساء أمس، مهمة إسعاف وإخلاء طبي جوي لرجل أوروبي كبير بالسن، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده على سفينة قبالة السواحل السعودية في #البحر_الأحمر.

وفي تفاصيل حصلت عليها "العربية.نت"، تعرض راكب كبير بالسن يحمل الجنسية الكندية على السفينه (SEVEN SEAS VOYAGER) التي كانت تعبر البحر الأحمر في اتجاهها لسفاجا المصرية، لتدهور في حالته الصحية تستدعي نقله الفوري إلى مستشفى متخصص لتلقي رعاية طبية متقدمة، ما اضطر طاقم السفينة لطلب المساعدة الفورية من حرس الحدود، الذي بدوره طلب مساندة طيران #الأمن لإخلاء المريض.

وباشرت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن مهمة إسعاف وإخلاء الشخص من على سطح السفينة التي كانت على مسافة 35 ميلا بحريا من شواطئ الشعيبة، ونقله تحت المراقبة الطبية إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية جدة بمرافقة زوجته، ومنها إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.