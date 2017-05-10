ماذا قال أمير المدينة عن برنامج "خطى العرب"؟

قال الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة #المدينة_المنورة، إن برنامج #خطى_العرب كشف حجم تعطش الجميع لمعرفة تاريخ بلادهم، مبيناً خلال لقائه فريق "خطى العرب" أن البرنامج أثار اهتمام الناس عامة.

وقدّم أمير المدينة شكره لمقدم ومعد برنامج خطى العرب الدكتور عيد اليحيى، مشيراً إلى أن المدينة المنورة تحوي مواقع تاريخية تعود إلى الفترة الإسلامية أو الفترات التي سبقت #الإسلام.

هذا ويعمل فريق "خطى العرب" في الموسم الرابع على تتبع السيرة النبوية في طريقة ومنهجية الدكتور عيد اليحيى في العمل الميداني الذي يعتمد على الثلاثة أركان "الإنسان والمكان و #الجغرافيا".

مبادرة المدينة المنورة

وكشف الأمير فيصل بن سلمان لـ"العربية.نت" عن مبادرة يعملون عليها مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج #التاريخ الإسلامي المفتوح بحيث يأخذ الطلاب رحلات للتعرف عن التاريخ في موقعه: "ليس من الضروري قراءة كتاب ولكن مع أستاذ تاريخ ومرشد يعلمهم التاريخ في المواقع نفسها".

وأوضح أمير المدينة أن التاريخ المفتوح جرب في بعض #المدارس، وأصبح ينتشر بشكلٍ أكبر: "نتمنى أن يكون على مستوى المملكة بحيث نستضيف طلابا وطالبات من مختلف أنحاء المملكة بحيث يقضون أسبوعاً ليعملوا على هذا البرنامج".

وأشار أمير المدينة إلى أن هذا الجهد يقوم به مجموعة من معلمين ومؤرخين وأصحاب شركات خدمات وإعلام بكافة وسائله.