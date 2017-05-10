نصْف رايك مع رفيقك

يمكن القول بوجود نزعة داخل الإنسان تجعله ينفر من آراء القريبين، وكأن البعض يرى أن آراء الشريك -في المال أو الحياة العائلية- لا تفي بمراده، وأن آراء البعيدين غالباً لها القيمة النظرية والعملية والإجرائية أيضاً.

حتى لو كان الأمر شديد الوضوح فإننا دائماً نحتاج إلى "خبير".

ولا ينفرد بتلك الظاهرة مجتمع دون غيره. ففي أميركا تردّتْ أحوال شريكين يعملان في توفير خدمات تأجير السيارات، وبدا منحنى الخسائر واضحاً، ولام كل منهما الآخر، وصارا في جدل مستمر.

وفي إحدى جلساتهما الصافية القليلة قال أحد الشريكين: لقد قابلتُ السيد (س)، الخبير المعروف في أعمال خدمات تأجير السيارات، وأعطاني مشورته بأن نعمل كذا.. فاقتنع الشريك الأول قائلاً: دعنا نُجرّب ونعمل بمشورة الخبير (س).

مرّت أشهر واعتدلتْ أحوالهما، ومرّت أشهر أخرى وابتدأ الربح يظهر، وبعد مرور سنة صارت شركتهما تنافس مثيلاتها.

وبينما الشريك الأول في حفل استقبال لمح السيد (س) فعمد إليه.. وقدّم نفسه أنه أحد الشركاء في الشركة التي استفادت من مشورته المجانية.

رفع السيد (س) حاجبيه، وأبدى استغرابه قائلاً: إنه لا يعرف الشركة ولا أصحابها ولم يسبق له اتصال كهذا.

ذهب الشريك إلى شريكه لائماً إياه على الكذب، فقال الشريك الثاني: لو قلتُ لك منذ البداية أن تلك كانت آرائي، وتلك خطتي لما اتفقتَ معي، فأدخلتُ في الموضوع "خبيراً"، وها أنت ترى نتيجة عملنا.

وبحكم حياتنا والإيمان المطلق برأي من هو خارج عن دائرتنا العملية أو العائلية وهكذا فلو عشقت الأذن القول الآتي من آخر، فيجب ألا يقتل الإبداع الفردي فينا. وبالقدر نفسه يجب ألا تطرح آراء أو تنغمس في تحاليل حتى يُطلب منك ذلك.

* نقلا عن "الرياض"