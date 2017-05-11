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بالصور.. ولي العهد السعودي يزور المسجد النبوي

المصدر: العربية.نت
ولي العهد السعودي في المسجد النبوي
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قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز #ولي_العهد_السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء الأربعاء، بزيارة إلى #المسجد_النبوي، حيث أدى ركعتي تحية المسجد في الروضة الشريفة، ثم تشرّف بالسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولي العهد السعودي يزور المسجد النبوي ولي العهد السعودي يزور المسجد النبوي

رافق ولي العهد خلال الزيارة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة #المدينة_المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما رافق الأمير محمد بن نايف، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي علي العبيد، وإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، ومساعد مدير الأمن العام لأمن #الحج_والعمرة اللواء سعد الخليوي، و قائد قوة أمن #المسجد_الحرام اللواء محمد وصل الأحمدي، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العميد مظلي عبدالرحمن المشحن، وعدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

الأمير محمد بن نايف يصلي في المسجد النبوي الشريف الأمير محمد بن نايف يصلي في المسجد النبوي الشريف
الأمير محمد بن نايف يصلي في الروضة الشريفة الأمير محمد بن نايف يصلي في الروضة الشريفة

كلمات دالّة

#ولي العهد السعودي, #المسجد النبوي, #المدينة المنورة, #الحج والعمرة, #المسجد الحرام

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