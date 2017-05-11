جامعاتنا والشراكة الفكرية

ما أكثر الأعلام الغربيين الذين يردون على ألسنتنا، ونستند إليهم في علومهم، ويرجع بعض المبتعثين بعد التلمذة عليهم، والتخصص في نظرياتهم! هؤلاء الغربيون، حسب سنوات خدمتي الجامعية، لم يزر منهم أحد بلادنا، ولم يشارك منهم ديار في جامعاتنا، نسمع الاختلاف حولهم وفيهم، ولا نراهم بين أيدينا يُصححون ما نُسب إليهم، وفُهم عنهم، والسؤال الذي يخطر في بال كل من يسمع الاختلاف حول الفلسفات والنظريات: ما الذي يمنع الجامعات، والعاملون فيها من فريق البحث العلمي، من دعوة هؤلاء، والاستفادة منهم، وإتاحة الفرصة لمن لم يذهب إلى بلادهم أن يسمع قولهم ويأخذ دون وسيط فكرتهم؟

هناك خلافات فكرية وثقافية تجري في بلادنا، ويدور رحاها فيها، مدارها على مفكرين غربيين، وباعثها الجدل حول ما جادت به عقولهم، وأثمرته قرائحهم، مرة يكثر الخلاف حول مرادهم من أقوالهم، وتارة ينهض الحديث حول تأثرهم بتراثنا، ومعرفتهم به، ويحتدّ الجدل بين المواطنين الباحثين، وينتهي المطاف بهم أحيانا إلى التهمة وسوء الظن، ولم يُحركنا هذا إلى دعوة هؤلاء الأساتذة، والانتفاع عن قرب بما عندهم، وحسم مادة الخلاف حولهم.

حاجتنا للغرب ليست شيئا ننكره، ولا شيئا في هذا العصر نستغربه، وهي حاجة فرضتها علينا الحياة، وألزمنا بها سعينا فيها، واضطرنا إليها صناعتهم لها، وتقدمهم فيها؛ حاجتنا للغرب واحتياجنا إليهم مظاهره في كل شيء بادية، وأماراته عن كل شيء صادرة، وما جرت عليه دولتنا منذ عقود، واتخذته منذ عشرات السنين، يكشف عن ذلك ويدل عليه؛ فقد ابتعثت الطلاب والطالبات، وأقامت الشراكات، وجلبت الخبرات، فواقعنا يشهد بتلك الحاجة، وتأريخنا مع الغرب يؤكدها، وما دلّت عليه الحاجة، وشهد له التأريخ؛ فليس بحاجة إلى تأكيد وتدليل وبرهنة، وما من الحكمة وحسن التدبير أن يشغل المرء به نفسه، ويُصيّره بعضا من حديثه؛ لكني رميت من وراء القول إلى جهة أخرى، أراها جزءا من مشهد الشراكات، وضرورة من ضروراتها، ولن تكتمل فكرة الشراكة دونها، وهي الشراكة الفكرية والثقافية، وأنا اليوم محدثكم عنها، ومذكّركم بها، و"الذكرى تنفع المؤمنين" كما جاء في النزيل الحكيم، وأحسب الشراكة في استنفار قوى العقل، وإيقاظ همته، هي أصل الشراكات كلها.

لن أحدثكم عن أصل الشراكة الفكرية والثقافية، فأنتم قبلي تعرفون ضرورتها، وتتحدثون عن قيمتها، وترونها جزءا من سياسة دولتنا، ومعلما من معالم علاقتها بدول العالم من حولنا، وإنما حديثي مستند إلى هذه المعرفة، وقائم عليها، وأنا مخاطبكم من خلالها؛ فبيننا إيمان مشترك، وحديث واحد، وقول متفق، وما أنا إلا كمن يُذكّر بما يُكمل القضية، ويسدّ الفجوة المتبقية.

الشراكة الفكرية والثقافية مع الغرب واقع تعرفونه قبل حديثي، وأمر تُؤمنون به قبل وجودي، وأنا كاتب إليكم عن صورة من صورها، وحالة من حالاتها، أراها غير حاضرة في جامعاتنا، ومفقودة فيها، وهي سنة سنها الناس قبلنا، وأخذتها عنهم، ونقلتها لكم، ورأيت فيها منافع جمة، وفوائد كثيرة.

وأترككم مع حديث عبدالرشيد محمودي الذي قدّم به "محاضرات في الفلسفة" لأندريه لالاند، وأشار فيه إلى عادة جرت عليها جامعة القاهرة، حين كانت أهلية وبعد أن أصبحت حكومية، ومما جاء فيه: "دأبت جامعة القاهرة منذ نشأتها.. على دعوة أساتذة أجانب للتدريس فيها، وفي هذه المرحلة جاء إلى الجامعة مجموعة من كبار المستشرقين، ثلاثة إيطاليين هم جويدي ونالينو وسانتيللانا، وفرنسيان هما لويس ماسينيون وجاستون فييت، وإسباني هو الكونت دي جلارزا".

واستمرّت هذه العادة، حسب حديث عبدالرشيد، بعد أن صارت الجامعة حكومية، وكان من ضمن الأعلام الغربيين التي دعتهم الجامعة، وأفسحت لطلابها وباحثيها أن يلتقوا بهم، فيلسوفان مشهوران، هما إميل برييه، صاحب "تاريخ الفلسفة" المشهور، وأندريه لالاند، صاحب القاموس الفلسفي الذائع، جاء هذان وجاء غيرهما، والتقى الطلاب والباحثون بهم، واستمعوا إلى محاضراتهم، وعاد المركز القومي للترجمة إلى محاضراتهم؛ لينشرها ويُذيعها بين القراء العرب، ولعل إخوتنا المصريين بقوا على سنتهم تلك، ودعوا أمثال أولئك الأساتذة، وترجموا أعمالهم.

يدعو جامعاتنا إلى هذه السيرة التي كانت عليها جامعة القاهرة أمور منها: أولها أن كثيرا من علومنا تستند إليهم، وترجع إلى إنجازهم؛ فهم أعلم بها، وأخبر بما فيها. وثانيها أن هؤلاء الغربيين، بشهادة الجميع، هم أصل هذه العلوم وجذرها، والعودة إلى الأصل، والأخذ عنه مباشرة، أحفظ للمعرفة وأضبط في نيلها. وثالثها أن كثيرا من خلافاتنا الفكرية، وجدلنا الثقافي، راجع إليهم، وهم مسؤولون عنه، وتحكيم الصناع في صناعتهم دأب أهل الدراية والحكمة. ورابعها أن في أعضاء هيئة التدريس، والعاملين في الجامعات، طوائف لم تُتح لهم فرصة الابتعاث، ولم يُكتب لهم أن يلاقوا هؤلاء، وحرمانهم من الاتصال المعرفي، عبر هذه الشراكة، حرمان لهم من معرفة لها صلة وثيقة بعلومهم وتراث أسلافهم، ولا يصلح للأكاديمي أن يعيش في عالم يجهل ما له علاقة ضرورية بعلومه ومعارفه.

* نقلا عن "الرياض"