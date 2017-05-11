زيارة ترمب

اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المملكة العربيَّة السعوديَّة لتكون محطته الأولى، في سلسلة زياراته الخارجيَّة، باعتبارها «الوصيَّة على الموقعين الأكثر قدسيَّة في الإسلام»، يجعل للزيارة أهميَّة خاصَّة في فكر وسياسة الرئيس الأمريكي. وهي «زيارة تاريخيَّة»، كما وصفها وزيرُ الخارجيَّة السعودي عادل الجبير، لما تتضمَّنه من برنامج عمل شامل، لا يتعلَّق بالعلاقات السعوديَّة - الأمريكيَّة وحدها، بل وشمولها ثلاث قمم مع الملك سلمان، وقادة دول مجلس التَّعاون الخليجي، وزعماء عرب ومسلمين.

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إنَّ جعل المملكة «نقطة الانطلاق» في جدول زيارات الرئيس ترمب الخارجيَّة، يعكس ديناميكيَّة السياسة الخارجيَّة السعوديَّة، وتنامي دور ومركز المملكة في الشرق الأوسط. وهو ما يفرض التحضير لهذه الزيارة بشكلٍ عمليٍّ، بعقدِ اجتماعات تمهيديَّة مُسبقة -قبل وصول ترمب- مع كافَّة الدول والجهات التي سيلتقي بها الرئيس الأمريكي، تضع فيها الأطراف العربيَّة والإسلاميَّة المعنيَّة، ورقة عمل مُشتركة، تُوضِّح وجهة النظر من هذه المفاوضات، عندما تُطرح مختلف القضايا على طاولة النقاش، وتكون هي محور النقاش حول تلك القضايا، وعلى رأسها الوجود الإيراني، والاحتلال الإسرائيلي، والمفاوضات التي أعلن ترمب استعداد واشنطن لرعايتها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

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لقد حدَّد الرئيسُ ترمب بوضوح إطار سياسته في المنطقة، التي بدا أنَّها تستهدف استرجاع الديناميكيَّة، وتفعيل الدور الأمريكي في إدارة الملفات الشائكة في الشرق الأوسط، لإعادة خلط الأوراق فيها، وتعديل مسارات الأزمات لمصلحة حلفاء واشنطن في الإقليم. وهي فرصة لوضع بصمتنا الخاصَّة بما يُحقق تطلعات المملكة، ودول المنطقة.

#نافذة:

(إنَّ الزيارةَ تعكسُ احترامَ الولاياتِ المتَّحدةِ للقيادةِ في المملكةِ، التي تسعَى دائمًا إلى تعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ والسلمِ في المنطقةِ والعالمِ.. وستؤدِّي إلى تعزيزِ التَّعاونِ بين الولاياتِ المتَّحدةِ، والدولِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ في مكافحةِ الإرهابِ والتطرُّفِ).عادل الجبير.

* نقلا عن "المدينة"