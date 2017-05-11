فيديو مؤثر.. البحث عن امرأة "حرقت قلب طفلة"

دعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية #خالد_أبا_الخيل، إلى تزويده بمعلومات عن امرأة قامت بتصوير طفلة تبكي بحرقة على والدتها المريضة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر شبكات #التواصل_الاجتماعي تحت وسم #امرأة_تحرق_قلب_طفلة، سؤال السيدة للطفلة سكينة عن حالة والدتها الصحية، ثم بدأت باستفزازها والتشمت بها حتى انفجرت الطفلة باكية.

وطالب عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على هذه السيدة ومحاسبتها، مستغربين هذا التصرف الذي تجرد من الإنسانية.

من جهتها، أشارت الأخصائية الاجتماعية صباح الزهار إلى أنه لا يجوز التعامل مع #الأطفال بمثل هذه الألفاظ التي تؤثر على نفسيتهم مستقبلاً.

وأوضحت أن الطريقة التي تعاملت بها السيدة بالمقطع يبرهن على قصور من الناحية التربوية والنفسية للتعامل مع الأطفال، وقد يتطلب مرحلة علاجية للطفلة، مؤكدة أن هناك نظاماً يحمي #الطفولة من مثل هذه الممارسات ومنها نظام حقوق الطفل.