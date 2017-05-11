هذا عدد المغادرين من مخالفي نظام الإقامة في السعودية

كشفت وزارة #الداخلية_السعودية عن مغادرة أكثر من 32 ألفاً من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل منذ انطلاق حملة "وطن بلا مخالف"، لكن نشاط أجهزتها في ضبط #المخالفين لم يتوقف، إذ أسفر عن ضبط حوالي 100 ألف مخالف خلال الفترة نفسها.

وأكد رئيس فريق العمل في الحملة، اللواء جمعان الغامدي، في حوار تلفزيوني قبل يومين، أن "الأجهزة كافة تعمل لإنجاح الحملة، ونراجع خططنا يومياً لإنجاحها. وتجاوز عدد المقبوض عليهم خلال شهر من بدء الحملة 100 ألف مخالف".

بدوره، دعا مساعد المشرف على الحملة في #الرياض، العقيد سفر بن دليم، المخالفين إلى استغلال المهلة والمغادرة قبل انتهائها، مؤكداً أن "كل من لا يغادر ستعاد عليه جميع الرسوم والغرامات، ويقيد بأنه مطلوب ولن يستطيع التحرك، لأن الحملة تستهدف أن يكون جميع المقيمين بشكل نظامي".

وتبقى أقل من 50 يوماً على انتهاء مهلة الـ90 يوماً الممنوحة ضمن #وطن_بلا_مخالف التي بدأت أواخر آذار/مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية استجابة آلاف المخالفين و#المتسللين لتصحيح أوضاعهم، خصوصاً عبر مطار #الملك_عبدالعزيز الدولي في #جدة.

وأسفرت الحملة، التي تشارك فيها 19 جهة حكومية، عن توافد أعداد كبيرة من المخالفين على مقار "الجوازات"، التي تستقبل في 78 موقعاً أعداداً كبيرة يومياً، منها 16 موقعاً في الشرقية، و12 في مكة المكرمة، و10 في الرياض، وسبعة في القصيم.

وتأتي استجابة المخالفين بعدما أعفتهم المملكة من جميع المخالفات المسجلة عليهم وما يترتب عليها من رسوم وغرامات، وأهمها عدم إخضاعهم لـ"بصمة مرحل"، ما يتيح لهم العودة إلى السعودية بشكل نظامي.

وتستهدف الحملة حوالي مليون مخالف، بينهم أكثر من 285 ألف عامل متغيب عن العمل، بإمكانهم الإفادة من المهلة. وتأتي الحملة امتداداً لحملات سابقة، كان آخرها قبل أكثر من أربع سنوات، وأسفرت عن إخراج وتصحيح أوضاع أكثر من 5.5 مليون مقيم غير شرعي.

وأشار مسؤول في السفارة الهندية إلى تسجيل أكثر من 20 ألف هندي مخالف بياناتهم لمغادرة المملكة، بينهم من أمضى أكثر من عشر سنوات بشكل غير نظامي، وجاءت غالبية الطلبات من عمال خدمات، يرغبون في العودة إلى الهند والإفادة من المهلة الممنوحة.