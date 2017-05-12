الرؤية بين "المالية" و"الاقتصاد"

اقتصاديا، لعل أهم مايمكن قراءته من لقاء سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع داود الشريان هو تحول الرؤية من التركيز على الجانب المالي أو "المالية" إلى التركيز على "الاقتصاد"، ومابين المالية والاقتصاد مثل مابين المشرق والمغرب، فالأولى تركز على الخصم والوقف والتقشف ورفع الدعم وخفض الإعانة وفرض الضريبة (أو زيادتها)، في حين يهتم الثاني بالإنفاق والدعم والصرف والنمو والتوسع وخلق فرص العمل ورفع مؤشرات التنمية.

بالعودة للرؤية، فالملاحظ أنها ركزت منذ إعلانها وخلال عامها الأول على الجانب المالي، فكان منع العلاوات ووقف المزايا والبدلات، وإعلان موعد لرفع الدعم عن الطاقة وموعد آخر لفرض ضريبة القيمة المضافة، وتسابقت الوزارات لفرض مالديها من سياسات لدعم مداخيلها، فاعلنت وزارة البلديات زيادة الرسوم، وأعلنت وزارة النقل دخولنا مرحلة الطرق المدفوعة، وبادرت وزارة العمل باعلان رفع تكلفة العمالة الأجنبية بدءا من 2018، فيما أعلنت وزارتي التعليم والصحة عن نيتهما التحول للخصخصة وهو ما يعني ضمنيا تحمل المواطن لجزء من تكاليف الخدمتين... وهلم جرى.

وبالتأكيد، فإن الجنوح نحو "المالية" والتوفير وانتظار السوق لتأثير زيادة أسعار الطاقة وبدء تطبيق الضريبة وغيرهما، كان لها الأثر الغير جيد على الاقتصاد بل سببت له ارباكا، فارتفعت البطالة وانخفضت معدلات النمو ودخل التضخم المنطقة السالبة وتوقف خلق فرص العمل تقريبا وبدأت مرحلة تسريح الموظفين، ودخل الاقتصاد مرحلة تباطؤ وركود فاقت المتوسط (حسب وجهة نظري).

ولهذا جاء حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاماً من ناحية التوجه ومن ناحية التوقيت، فمن ناحية التوجه فقد أعلن الأمير عن عشرة برامج لدعم الاقتصاد سيتم إطلاقها تباعا بدءاً من الربع الثالث من 2017، وأبرزها دعم المؤسسات والشركات الصغيرة وضخ وحدات اسكانية متنوعة وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وزيادة المحتوى المحلي للمنتجات السعودية وتطوير القطاع المالي، وغيرها.

وهذا الإعلان يعني ضمنيا تحول الرؤية للعب على الجناح الآخر وهو جناح الاقتصاد، حيث يتطلب إطلاق هذه البرامج ضخ مبالغ مالية ضخمة في السوق، وهو مايعني عودة النمو والتوظيف وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي جميعها، وهذه البرامج وما يصحبها من ضخ مالي تعيد التوازن في السوق بين جانبي المالية والاقتصاد، وهو أمر جيد بلا شك.

أما من ناحية التوقيت، فحديث الأمير وشرحه للبرامج المزمع طرحها جاء في وقت جيد ومتفاءل للسوق بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة البدلات والمزايا جميعها، وكليهما - حديث الأمير وقرار إعادة البدلات- جاءا في توقيت مناسب وجيد لوقف انزلاق السوق نحو مزيد من الركود واعادا التفاؤل بعودة الاقتصاد للنمو والانطلاق.

ختاما، يحسب للحكومة سرعة تصرفها واعلان برامجها وسرعتها للعودة في الموازنة بين المالية والاقتصاد، ويبقى التأكيد على أنه فيما عدى وقف البدلات والمزايا ومن ثم اعادتهما فكل ماتم الإعلان عنه في جانبي المالية أو الاقتصاد هي أمور مستقبلية لم يحدث منها شئ لليوم، وهو مايتطلب متابعة وقياس أثر كل سياسة مالية وتعويضها ببرنامج دعم اقتصادي، فالرؤية وهي تبدأ انطلاقتها الحقيقية يجب أن تركز على التوازن بحيث لايتفاقم عجز المالية ولا يدخل الاقتصاد مرحلة الكساد، وسلامتكم.

نقلاً عن "الرياض"