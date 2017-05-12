لندن: مشاركة السعودية في التحالف العربي دفاع عن النفس

أعلن وزير الدفاع البريطاني، #مايكل_فالون، أن مشاركة تحالف دعم الشرعية و #السعودية في قتال الميليشيات في #اليمن هو مجرد دفاع عن النفس.

وتابع فالون قوله إن السعودية تتعرض للهجوم من قبل #الميليشيات_الحوثية عبر حدودها الجنوبية مع اليمن.

كما أكد أن موقف حكومته موحد للمحافظة على العلاقة مع السعودية واعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً للغاية.

وكان السفير البريطاني لدى اليمن، #سيمون_شركلف، قد أكد، في آذار/مارس الماضي، دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن نفسها وعن أراضيها ومواطنيها من التهديدات في المنطقة.

كما أشار إلى أن هناك تساؤلات بشأن عمليات تهريب السلاح عبر ميناء #الحديدة الحيوي الواقع على ساحل #البحر_الأحمر مطالباً بسرعة معالجة هذه المخاوف في أقرب وقت ممكن.

وعبّر شركلف عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار #إيران في تهريب السلاح إلى اليمن، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.