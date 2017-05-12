هذا الرجل كشف ما بداخل الحجرة النبوية.. فماذا وجدوا؟

كشف #الشيخ_عائض_بن_عمر_الرويس قصة دخوله للحجرة النبوية أيام عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، مبيناً أن #الملك_فيصل دخل الحجرة النبوية ووجد أن هناك صناديق من الحديد مغلقة لا يعرف ما فيها.

وأوضح #الشيخ_الرويس في فيديو بُث على موقع "يوتيوب" أن الملك فيصل سأل وقتها عن محتوياتها فقيل له إنها من عهد الأتراك ولا يعرفون ما بداخلها، فأمر بأن تشكل لجنة لحصر محتويات #الحجرة ومنها الصندوقان، مضيفاً: "شكلت لجنة من وزارة #الأوقاف والمالية ومن ديوان المراقبة".

وتابع الشيخ #الرويس: "كنت ممثلاً لوزارة المالية، وكان الترتيب أن ندخل #الحجرة_النبوية بعد صلاة العشاء وبعد فترة تقفل الأبواب ويأتون الآغاوات أو حراس الحجرة، ونستمر بجرد المحتويات بوجود خبير للمجوهرات وسجلات لتحديد #الآثار. وتم فحص الصندوق الأول ووجد به سبائك من الذهب والمجوهرات. وفي الصندوق الثاني تم العثور على سلاسل من الفضة وهي التي كانت تعلق في #الحرم وعلى #الكعبة، وأيضا بعض الرسائل الخاصة بالرسول".

وأشار إلى أنهم استمروا بالجرد لمدة 15 يوما. ومن الطرائف وجود حلي لابنة #السلطان_عبدالمجيد التي زارت المدينة، ووضعت هذه الحلي كوقف للمتزوجات لا يفرق بين الغنية والفقيرة.

وتم الانتهاء من الجرد وخرجت اللجنة المشكلة بثلاث توصيات منها: أن المجوهرات التي تختص بالمدينة تحفظ بمتحف المدينة، والآثار العامة تحفظ بآثار وزارة المعارف، أما المجوهرات والذهب والفضة فتسلم لوزارة المالية ومؤسسة النقد حتى لا تكون عرضة للنهب والسلب والسطو.