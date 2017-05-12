ياشركة المياه أصلحوا أموركم أولاً!

في حياتي لم أجد أغرب من شركة المياه هذه! تقف عن إصدار الفواتير شهوراً طويلة ثم تضرب المواطن بها كلها فجأة! وتهدر شبكتها المهترئة ربع مياه المملكة في الأرض وتحاسبنا على كل قطرة هدرتها هي وتدعونا للترشيد!، الترشيد مطلوب ولكن أبدأوا بأنفسكم ياشركة المياه، شبكتكم القديمة تتسرب في باطن الأرض وتفسد المباني والأسفلت والطرق وتهدر الماء بشكل عجيب، فقد أكد خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عبدالغفار إبراهيم عمر أن نسبة هدر المياه من الشبكة تصل لحدود 30% وقال إن هذه النسبة شبه رسمية (http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/223810)، كما كشف الدكتور محمد السعود أن تسرب المياه من الشبكة يبلغ نحو 20% (http://www.alsharq.net.sa/2013/02/06/709481)، وأشار خبراء إلى أن التسرب في بعض الأماكن العامة من الشبكة العامة يترواح من 33% إلى 40% مما يعني أن الماء الذي يصل إلى منازل المشتركين هو 60% من كمية المياه التي يتم ضخها في تلك الشبكة (http://www.alriyadh.com/716129)، "الرياض" العدد 15962 (المياه في المملكة.. هدر في باطن الأرض وظاهرها) وعموماً فإن الاستهلاك السكني والتجاري والصناعي في حدود 15% و85% تستهلكه الزراعة التي هي محل الترشيد.

قلت: وكثير من (المواسير) تنفجر فجأة في مختلف الأحياء ويتأخر إصلاحها! تريدون أن تربحوا على حساب المواطنين رغم ضعف إدارتكم وكثرة مصاريفكم وتحملوننا المياه المهدورة والرواتب العالية وخراب (عداداتكم) في كثير من المنازل؟.. عداداتكم تخبط خبط عشواء!، مرة تحسب ألوفاً مؤلفة ومرة بضعة ريالات، مع أن الاستهلاك واحد في كثير من المنازل! وأكسل شركة تعاملت معها في قراءة العدادات هذه الشركة! تترك العداد شهوراً طويلة ثم يخطر على بالها أن تقرأه مرة واحدة لتصدم المواطنين بفاتورة مزعجة تكسر الظهر!.. هذه الشركة العجيبة تم تخصيصها من سنين وأدارها أجانب فترة طويلة فلم يصلحوا شبكتنا القديمة، ولم يقضوا على تسرباتها التي تهدر ثروتنا المائية بشكل لا يُطاق ولم تصلح (المواسير) التي تتكسر باستمرار وتُطلق المياه في الأحياء كالنوافير وكالسيل الجاري، فماذا فعل الأجانب مقابل المبالغ الهائلة التي تقاضوها؟ ومقابل ماذا؟ وهل هم لا يزالون موجودين أم لا؟ لا أدري، وماذا استفاد الوطن والمواطن من تخصيصها؟.. إن وضع الشركة عجيب بدليل تخبط فواتيرها واختلاف أشكال عداداتها، وكثرة شكاوي الناس منها، وأن مصاريفها باهضة وتريد تحميل المواطنين ضعف الإدارة وهدرها هي المياه لكي تربح بالقوة!.

نقلاص عن "الرياض"