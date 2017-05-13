هكذا أنقذ الأمن السعودي عائلة من الإرهابيين في العوامية

تداول مغردون في مواقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر إنقاذ #قوات_الأمن لعائلة سعودية من وسط #العوامية بعد أن بادرت العناصر الإرهابية في إطلاق نار عشوائي على المنازل في حي المسورة.

وأظهر #مقطع_الفيديو طفلاً يحمل حقيبته المدرسية ومسنة ارتعبت من النيران العشوائية التي أطلقتها #العناصر_الإرهابية في العوامية.

قوات الطوارئ لبت استغاثة هذه العائلة التي تتكون من رجل وامرأة مسنة وفتاة وثلاثة أطفال بعد طلبها الخروج من هذا الحي الخطر بأمان، فحمل رجل أمن المرأة المسنة وآخر نقل أغراضهم إلى المدرعة حمايةً لهم من الأعيرة النارية.

وطالبت #وزارة_الداخلية من جميع الأهالي الابتعاد عن منطقة أعمال #المشروع_التنموي في #حي_المسورة والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجددة الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم.