جائزة ملتقى مكة الثقافي

.. يوم غدٍ الأحد، سيشهد إطلاق أنشطة وندوات دعا إليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز -سلمه الله- وذلك في الحفل الختامي الذي ستحتضنه مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان سمو الأمير خالد الفيصل رعى عصر الأربعاء انطلاقة قافلة ملتقى مكة الثقافي من أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية، بمشاركة نحو 100 مركبة، وسفن بحرية، وذلك عبر مسار تم تحديده يمر بالكورنيش ثم طريق الملك عبدالعزيز وحتى نفق قصر السلام ثم العودة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية، مرورا بطريق الملك عبدالعزيز.

وقد أعلن سمو الأمير خالد، صباح الثلاثاء 13/8/1438هـ، أسماء الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي، الذي انطلق تحت شعار «كيف نكون قدوة»، بحضور الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في فعاليات الملتقى في عامه الأول.

يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي أشرف على تنفيذ 238 مبادرة حكومية وخاصة قدمتها 64 جهة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واختار 100 مبادرة فردية قدمت من مختلف المحافظات تتوفر فيها عناصر الإبداع والانسجام مع شعار الملتقى «كيف نكون قدوة»، وأتيحت لها المشاركة والتنافس على سبع جوائز أعلنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف دعم المبادرات والبرامج المقدمة من المشاركين لتطويرها واستدامة آثارها.

وسبق أن أعلن الأمير خالد الفيصل أسماء الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي 1438هـ وهم كالتالي:

أولاً: جائزة المبادرات المؤسسية التي بلغت 240 ألف ريال، حيث فازت بالمركز الأول مبادرة (صحتك تهمنا) والمقدمة من مديرية الشؤون الصحية بجدة، والمركز الثاني مبادرة (أنا السعودي أنا قدوة) والمقدمة من جامعة الملك عبدالعزيز، والمركز الثالث مبادرة (حقائق عن دقائق) مقدمة من الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

ثانياً: جائزة المبادرات الفردية التي بلغت 260 ألف ريال، وفازت بالمركز الأول مبادرة (منصة فنار التعليمية)، وهي مبادرة فردية مقدمة من محمد بن ساطي الظاهري، والمركز الثاني: مبادرة (أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك)، وهي مبادرة فردية في المجال الإنساني الاجتماعي، مقدمة من محمد البيشي وعبدالرحمن السيالي، والفائز الثاني مكرر مبادرة (أخوات الحد الجنوبي) المقدمة من معدية بنت محمد العمري، مبادرة فردية إنسانية اجتماعية.

فيما فازت بالمركز الثالث مبادرة (استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتطوير تطبيقات تعّرف بمكة المكرمة إلى العالم) المقدمة من محمد بن عواض الزايدي وعبدالواحد محمد الزايدي.

ثالثاً: جائزة شخصية العام التي بلغت 300 ألف ريال، فبعد التداول والمناقشة، رأت اللجنة ترشيح كل من: مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومدير تعليم جدة ومحافظ القنفذة، وذلك نظير جهودهم المميزة في تفعيل مشروع «كيف نكون قدوة؟» لعام 1438هـ.

من جهة أخرى، قدم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أمين اللجنة الإشرافية الدكتور سعد بن محمد مارق عرضا مرئيا أمام أمير المنطقة والحضور عن الحفل الختامي الذي سيقام يوم 21 شعبان الحالي، عقب ذلك كرم أمير مكة الجهات الراعية للملتقى.

.. خطوات رائدة يرعاها ويدعمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل للأعمال بمنطقة مكة المكرمة الذي ما فتئ يواصل مسعاه لتحقيق الوصول بالمنطقة للعام الأول ولتظل قدوة لكل عمل صالح.

السطر الأخير:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

نقلاً عن "عكاظ"