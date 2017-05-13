زيارة الرئيس الأميركي للمملكة

إعلان الرئيس الأمريكي بأن أول زيارة له للخارج سوف تكون للسعودية يعني أشياء كثيرة جداً. فالولايات المتحدة منذ زمان وهي تتكلم بلغة الايدلوجيا وتصنف العالم على هذا الأساس. وهذا التوجه الأيدولوجي وصل إلى نهايته المنطقية بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها على أثر الحروب التي خاضتها دفاعًا عن الديمقراطية وحقوق الانسان كما تدعي. وأنا هنا أتذكر المؤتمر الصحفي المشترك لبوش الابن مع الرئيس الروسي على هامش قمة مجموعة الثمان في سانت بطرسبورغ عام 2006. ففي هذا المؤتمر كان بوش يحاول أن يقنع بوتين بالتجربة الديمقراطية الامريكية في العراق. ولكن سخرية الرئيس الروسي التي أثارت ضحك الصحفيين، عندما رد عليه إلا العراق، قد وضعت الرئيس الأمريكي في وضع لا يحسد عليه. فهذا المفهوم الأمريكي الفج للديمقراطية يبدو أن تجربة العراق قد قضت عليه. فالديمقراطية عملية وليست قرارا أو مرسوما يتم على إثره تطبيقها. كما أنها ليست بضاعة ليتم تصديرها وإنما صيرورة صعبة تنضج داخل كل بلد.

ولذلك فأنا متفائل بهذا التوجه الجديد للولايات المتحدة التي صارت تهتم بالمصالح وليس بالأيدلوجيا. وأول ثمار ذلك كان توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي على مرسوم تنفيذي يتراجع فيه عن القوانين التي أقرها سلفه بهدف التقليل من التغيرات المناخية. وبهذا فقد أزيلت القيود المفروضة على انتاج الطاقة الامريكية. الأمر الذي مهد الطريق لوضع برنامج من 5 سنوات لإصدار التراخيص لأعمال التنقيب عن النفط في الجرف القاري الأمريكي ومياه الاسكا.

وقد استقبلت شركة اكسون موبيل، التي كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يرأسها قبل توليه منصبه، هذا التوجه الجديد بالترحاب. وشركة اكسون موبيل ليست المستفيد الوحيد بل ونحن أيضًا. لأن انتاج النفط في ألاسكا والجرف القاري للولايات المتحدة مرتفع التكلفة. فإذا كان متوسط تكلفة الغاز الصخري 40 دولارًا للبرميل فإن متوسط تكلفة الإنتاج في الجرف القاري أعلى من ذلك وقد تصل إلى 70 دولارًا في بعض الأماكن. وهذا يعني أن إنتاج النفط في الاسكا وخليج المكسيك ووسط وجنوب الأطلسي غير ممكن ما لم ترتفع أسعار النفط. ولهذا فعلينا أن نتوقع خلال الفترة القادمة زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة من جهة والبلدان المصدرة للنفط أعضاء الأوبك وكذلك روسيا من جهة أخرى حول الإجراءات الكفيلة بتقليص المخزون النفطي ورفع الأسعار إلى المستوى الذي يجعل انتاج النفط في الجرف القاري الأمريكي مجديا اقتصاديًا. وهذا ربما يحتاج إلى دعم السلطات النقدية وعدم رفعها سعر الفائدة عن الدولار في الفترة القادمة.

نقلاً عن "الرياض"