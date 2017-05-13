لحظة اختطاف الطفلة شوق من مجمع بالرياض.. وأبوها يناشد

بعد 15 ساعة من اختفاء ابنته بأحد المجمعات في #الرياض، ما زال والد #الطفلة_شوق #سليمان_إبراهيم، يبحث عن أي دليل يوصله لها.

سليمان إبراهيم أكد لـ "العربية.نت" أن والدة #شوق تذكرت أن هناك أثرا من الحناء على جبين الطفلة باقٍ من بعد أن قامت بوضع الحناء على شعرها قبل ليلة من اختفائها.

وقال والد #الطفلة إنه كان في السوق مع أطفاله الخمسة (4 أولاد وشوق البالغة من العمر سنتين و4 أشهر). وأوضح أن الطفلة اختفت في وسط الزحام، مضيفاً: "عندها ذهبت أبحث عنها ولم أجدها. وبمتابعة كاميرات المحل وجدنا أنها ذهبت باتجاه بوابة الخروج وجلست على إحدى الكراسي الخارجية، فجاءت امرأة وجلست بجانبها، ومن ثم قامت بشراء عصير لها، بعدها أخذت الطفلة وخرجت بها من المحل. للأسف أن الكاميرات الخارجية للمكان لا تعمل، ولم تظهر لنا ما حدث بعد ذلك".

وأوضح أن رجال الأمن كثفوا البحث عن الطفلة، مبينا أنه "ليس من النوع الذي لديه مشكل أو عداوات". ورجّح أن تكون المرأة التي خطفت ابنته تعاني من مشاكل نفسية.

وبحسب الكاشير الذي كان في المحل، فإن المرأة التي أخذت الطفلة ظهر عليها الارتباك وحتى إنها عكست الطريق باتجاه الكاشير وزاحمت الزبائن. وقال الكاشير إنها كانت مستعجلة وتقوم بدفع الزبائن لأنها تريد الخروج بسرعة.

وختم سليمان ابراهيم حديثه قائلا: "لو افترضنا أن المرأة وجدت الطفلة ضائعة ونادت علينا ولم نسمعها، كان بإمكانها تسليمها لأقرب فرع شرطة بالمنطقة، وقد ذهبنا لكلا الفرعين القريبين ولم نجد أي بلاغ".