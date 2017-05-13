15 فنانة من أبها يحولن مسرح "أبو خيال" لتحفة فنية

حولت 15 #فنانة من مدينة أبها #مسرح #حديقة #منتزه_أبو_خيال ذات الإطلالة البانورامية على المدينة إلى تحفة فنية، إذ أعدن تأهيل وترميم كامل مساحته التي تبلغ 1500 متر باستخدام أساليب فنية متنوعة مستمدة من طبيعة وتراث المنطقة.

وأوضحت صاحبة الفكرة والمنفذة للمشروع #عفاف_دعجم أن "هذا المشروع هو عمل تطوعي من #فنانات #جسفت_عسير بدعم من قائدة الفريق التطوعي #لامتنا_نحيا #سليمى_الشهراني بمناسبة اختيار #أبها عاصمة السياحة العربية 2017، من خلال شراكة مجتمعية بين #جسفت وأمانة المنطقة، يتضامن خلالها أكثر من 15 فنانة من شابات أبها لتحسين الموقع".

وهذه الفنانات هنّ: #بدرة_محمد_العلياني و #مها_الزهراني و #البندري_عسيري و #أثير_سعيد_الزامل و #أمجاد_الحكيم و #ختمة_السهل و #نورة_الدوسري و #نادين_زهير_القحطاني و #زينة_الشهري و #عهود_الحارثي و #هيا_عسيري و #رغد_ظافر_الشهري و #عزة_صديق_مكرش و #هيلة_الشريف.

وأوضحت دعجم أن المشروع يهدف إلى دعم مواهب الفنانات ومنحهن فرصة للإبداع، بالإضافة لإعادة ترميم المسرح والمدرجات للاستفادة منه في الفعاليات والمناسبات.

ولفتت إلى أن الرؤية الفنية لهذا العمل اهتمت بأن يتحول الموقع إلى تحفة فنية تليق بجمال مدينة #أبها، كونه من أجمل المواقع المطلة على المدينة، لاسيما #الجبل_الأخضر وطبيعته الخلابة.

أما عن طبيعة الألوان المستخدمة، فقالت: "إنها ألوان أكليريك خارجي تتحمل العوامل المناخية، بالإضافة لطبقة خارجية شفافة للحماية، كونها مناسبة لطبيعة أشجار الحديقة وزهورها، إلى جانب استخدام بلاط أنتر لوك لون طوبي للأرضيات واسمنت وجبس لترميم المسرح والمدرجات وسيراميك خارجي لموزاييك المسرح. تم بعدها تزيين المسرح بأسلوب الموزاييك والمدرجات بالزخارف الهندسية والقط العسيري"، مبينةً أن تكلفة المشروع بلغت 100 ألف ريال.

وختمت قائلةً إن "تزيين منطقة المسرح بالنسبة لي هو حلم طفولي، وقد تحقق بدعم من الفنانات ومن الجهات المختلفة، وسط عمل لذيذ استمر على فترتين صباحية ومسائية لمدة شهرين. ولم يتبق سوى اللمسات النهائية قبل بدء شهر رمضان، منها بوابات للمشروع لحفظ العمل من التلف أو العبث".