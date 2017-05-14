خادم الحرمين يعزي في وفاة السديري

قدم #خادم_الحرمين_الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التعازي لأسرة المشرف العام على صحيفة #الرياض الكاتب الصحفي #تركي_السديري الذي توفي صباح اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه #الملك_سلمان بعائلة الفقيد، أشار خلاله إلى علاقته الوطيدة بالفقيد، لافتا إلى أنه كان صديقاً له، ومثمناً ما قدمه للصحافة السعودية، بحسب صحيفة الرياض.

وعبّر الملك سلمان خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته للأسرة في وفاة فقيد #الصحافة_السعودية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. كما تلقت أسرة الفقيد العديد من الاتصالات من أمراء ووزراء ومسؤولين بالدولة، معبرين عن تعازيهم.