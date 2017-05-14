شاهد التونسي يرثي السديري بالدموع على هواء "العربية"

غلبت الدموع رئيس تحرير صحيفة "الرؤية"، محمد التونسي، أثناء حديثه عن رحيل #ملك_الصحافة #تركي_السديري خلال نشرة الرابعة على شاشة "العربية".

وتحدث التونسي ومعه رفيق درب السديري خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الآن.

وعدد التونسي إنجازات الراحل على الصعيدين المهني والشخصي. وأضاف "السديري له في المحافل العربية وليس المحلية، كافح ونافح كثيراً عن حقوق #الصحافة والصحافيين.

وأضاف: "الملك سلمان قال كلمات نعتز بها في تركي السديري، هذه الكلمات تبين إلى أي درجة العلاقة التي ربطت السديري بالملوك، خاصة #الملك_سلمان". وتابع: "أعتقد أن الكثيرين يتمنون أن يكونوا مكاني حتى من خصوم تركي السديري، فهو كان صديقا للجميع في النهاية".

وروى موقفاً له عندما كان طالبا يساعد في إصدار مجلة الجامعة: "أذكر كنا طلابا نصدر مجلة الجامعة. كنت أنا وزملاء لي منهم سلطان البازعي في زاوية عند مبنى الصحيفة في شارع الستين وقتها، عندها أشفق علينا من شدة البرد، وقام بتركنا نصعد لمكتبه لشرب الماء".

وتوفي اليوم الأحد، الكاتب الصحافي السعودي الكبير، تركي السديري، رئيس التحرير السابق لصحيفة #الرياض، والرئيس السابق لهيئة #الصحفيين_السعوديين عن عمر ناهز 73 عاما.