شاهد كيف ودّع المغردون الكاتب السعودي تركي السديري

على وقع تغريدات الترحّم عليه، وذكر مناقبه وإنجازاته، ودَّع مغردون الكاتب الصحافي السعودي، تركي السديري، رئيس التحرير السابق لصحيفة #الرياض، والرئيس السابق لهيئة #الصحافيين_السعوديين، والذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 73 عاماً، حيث دشنّ المغردون وسما بعنوان #تركي_السديري، تصدر قائمة الأعلى تداولاً عبر توتير خلال ساعات من انتشار خبر الوفاة.

الوسم الذي أظهر أكثر من 20 ألف تغريدة حتى تحرير هذا التقرير، تحول إلى دفتر لسرد إنجازات ومناقب الكاتب تركي السديري وشارك فيه رموز #المجتمع_السعودي والعربي، حيث قال الناقد عبدالله الغذامي، تركي السديري عاش الصحافة عقودا وعاش المروءة والنبل أضعافا مضاعفة، شهدت له مواقف حتى مع خصومه، فيما قال فهد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف: الأمتان العربية والإسلامية فقدتا برحيل الأستاذ الكبير تركي السديري رمزاً صحافياً عظيماً وكاتباً نبيلا وخلوقاً ورجلاً كان بالفعل فارس المهنية والإبداع.

الكاتب صالح الشيحي من جهته غرد قائلاً "بوفاة تركي السديري تُطوى صفحة مهمة من صفحات الإعلام السعودي المعاصر، كما أوضح الإعلامي محمد فهد الحارثي: رحم الله الأستاذ تركي السديري كان مثالا للرجل الكبير في خلقه ومهنيته وحبه للناس أمثاله يبقون معنا دائما وإن رحلوا، فيما غرد الكاتب أحمد العرفج قائلا "لقد كان تركي السديري علامة فارقة في #الصحافة_السعودية غفر الله له وأسكنه فسيح جناته".

كما غرد خالد العريفي، رئيس مؤسسة اليمامة فقدنا الرجل الكبير.. رمز جريدة الرياض، وقال الكاتب محمد الأحيدب، عملت معه 11 سنة كان رئيسا قويا، وأضعف ما يكون أمام الموقف الإنساني، كما قال الإعلامي مصطفى الأغا، رحم الله الزميل والأستاذ الكبير تركي السديري، أما الإعلامي ناصر الصرامي فقال "إلى الخلد أيها الأستاذ والمعلم الخبير أسست صرحا إعلاميا وقدت أجيالا للمهنة وفعلت الخير الكثير".

يشار إلى أن الكاتب تركي السديري رأس تحرير صحيفة الرياض منذ 1972 ميلادية وحتى العام 2014 ميلادية، كما شغل في العام 2005 منصب رئيس #هيئة_الصحافيين_السعوديين، وأطلق عليه الملك عبدالله رحمه الله لقب #ملك_الصحافة وكان اجتماع هيئة الصحافيين قد أقرَّ في أبريل الماضي برنامجاً معدّاً لتكريم الراحل، وتشكيل فريق عمل للإعداد لحفل التكريم.