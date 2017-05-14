هذا ما قاله تركي السديري "للعربية.نت" عن علاقته بوالدته

صدم الوسط الإعلامي والصحافي العربي، فجر الأحد، بخبر وفاة الكاتب الصحافي السعودي الكبير #تركي_السديري، رئيس التحرير السابق لصحيفة #الرياض، والرئيس السابق لهيئة #الصحفيين_السعوديين عن عمر ناهز 73 عاماً.

وكانت "العربية.نت" أجرت لقاء مطولا مع السديري، تحدث فيه عن حياته الخاصة وعلاقته بوالدته وزوجته، وعن ميوله الرياضية، وعن أسرار رئاسته لصحيفة "الرياض".

وتحدث السديري في اللقاء عن أبرز المواقف مع #الملك_سلمان، وعن تيار #الصحوة في السعودية.

وكشف السديري عن قيمة راتبه الشهري في صحيفة "الرياض"، وتحدث أيضاً عن فترة إيقافه عن الكتابة في عهد وزير الإعلام السعودي محمد عبده يماني، وعن نشر صور النساء في #جريدة_الرياض وتأسيسه لأول قسم نسائي في المؤسسات الصحافية السعودية.

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