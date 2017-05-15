الأمير خالد بن طلال يترأس اجتماع جمعية "إبصار" الخيرية

تعقد جمعية #إبصار الخيرية، الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، برئاسة الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، نيابة عن الأمير طلال بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للجمعية، وسيعقد الاجتماع في الساعة الثامنة مساء بقاعة الشيخ صالح التركي بالغرفة التجارية الصناعية في #جدة.

ويستعرض الاجتماع الذي سيعقد بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد محمد علي وأعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية من رجال وسيدات الأعمال، أهم أنشطة ومنجزات الجمعية، وخططها المستقبلية.

وسيقدم المراجع القانوني حساب الجمعية الختامي للعام الماضي.

وسيتضمن الاجتماع كلمة لمدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة أحمد يحيى صفحي ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن #جمعية_إبصار الخيرية هي أول جمعية #سعودية تخصصت في #تأهيل وخدمة #ذوي_الإعاقة_البصرية، وهي الأولى على مستوى المملكة التي تعنى بخدمات #ضعف #البصر وإعادة التأهيل، ولها العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال.