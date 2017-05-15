بالصور.. معلم سعودي: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد

في موقف طريف، بادر #معلم مادة #الرياضيات بإحدى المدارس السعودية المتوسطة بزفّ بشرى للطلاب عبر هامش بآخر ورقة الاختبار بـ "النجاح" بالمادة كهدية لهم بمناسبة عقد قرانه، فيما أبدى متداولو صورة الاختبار ردوداً متباينة حول تصرف المعلم.

وتناقل #مغردون بمواقع #التواصل_الاجتماعي صورة لاختبار مادة الرياضيات، الذي قدمه لطلابه المعلم #مشاري_الحربي بأحد الفصول الدراسية وقد ذيلها بملحوظة كتب فيها: "بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد.. جميع الطلاب ناجحون".

وتباينت ردود الفعل تجاه تصرف المعلم، حيث اعتبرها البعض محاولة منه لرسم البسمة ومشاركة الآخرين سعادته، فيما أبدى آخرون استياءهم من تصرفه كون ذلك يؤثر على أهداف #العملية_التعليمية.