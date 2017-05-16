تابع القمة العربية الإسلامية الأميركية من هذا الموقع

أطلقت المملكة العربية السعودية موقعاً إلكترونياً خاصاً بفعاليات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها الرياض يومي 20 و21 من مايو/أيار الجاري، حيث تستضيف #المملكة قادة من مختلف دول العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية للاجتماع في ذلك الحدث التاريخي المهم برؤية واحدة تحمل عنوان "سوياً نحقق النجاح".

ووفقا لموقع القمة الالكتروني الذي أطلق بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية فإنه من المرتقب أن يشارك في القمة 55 قائداً أو ممثلاً عن دول العالم الإسلامي، إضافة إلى الرئيس ترمب.

وتشمل الفعاليات عقد 3 مؤتمرات قمة رئيسية:

1 - قمة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية

ستشمل سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة الأميركية #دونالد_ترمب، حيث ستركز على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.

2 - قمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية

سيجتمع قادة #مجلس_التعاون_الخليجي مع الرئيس ترمب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

3 - القمة العربية الإسلامية الأميركية

سيجتمع الرئيس الأميركي مع قادة #الدول_الإسلامية حول العالم لمعالجة سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

ومن المنتظر أن تعزز هذه المؤتمرات العلاقات التاريخية من خلال الجهود المشتركة من التسامح والتعاون، والأسس التي وضعت لانطلاقة جديدة واعدة بمستقبل مشرق للجميع.

رسالة من المملكة

ومن خلال الموقع، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى الرئيس الأميركي جاء فيها:

"إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية في هذه اللحظة التاريخية. ونحن فخورون جداً بفرصة استضافة هذا التجمع غير المسبوق من القادة العرب والمسلمين ورئيس الولايات المتحدة، نستعرض معكم فرص النمو المتسارعة لدى المملكة العربية السعودية وإمكاناتها كقوة للخير في المنطقة والعالم. ونحن نتطلع إلى تفعيل أطر الحوار بين السعوديين وشركائنا في دول العالم والذي نأمل أن يستمر لفترة طويلة بعد انعقاد هذه اللقاءات التي من شأنها أن تعزز علاقات جديدة تقوم على رؤية مشتركة لمستقبل أكثر إشراقاً".

وتنعقد على هامش زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض عدة فعاليات منها:

*مؤتمر "مغردون 2017" الذي سيحتوي على مناقشات حية حول مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي.

*افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي يسعى إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.

*معرض المملكة الموازي الذي يسعى إلى إظهار ثقافة المملكة المميّزة عبر الأعمال الإبداعية لمجموعة من الفنّانين المعاصرين، كما يهدف إلى تشجيع الحوار بين الثقافتين السعودية والأميركية.

*منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، الذي يبحث طبيعة الإرهاب ومستقبل التطرف برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

*المنتدى السعودي - الأميركي للرؤساء التنفيذيين الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من خلال توفير منصة لتعزيز التجارة البينية وتذليل الصعوبات التي تحول دون إقامة روابط اقتصادية أوثق.

*زيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث سيقوم الرئيس الأميركي بزيارة إلى المركز الذي يعتبر منارة للثقافة والحضارة تسلّط الضوء على التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية ورسالتها المتمثلة في نشر الدين الإسلامي.

ولمتابعة كل الفعاليات المصاحبة للزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، يمكن الدخول على هذا الرابط.