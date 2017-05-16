في وداع عميد الصحافة السعودية

عميد الصحافة السعودية, لقب استحقه وبجدارة تركي بن عبدالله السديري, وهو لقب رفيع في عالم المهنية, لكن اللقب الحقيقي لهذه الشخصية الفريدة التي ودعناها قبل يومين هو "ملك الصحافة" السعودية. وهذا اللقب الأخير أطلقه عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمهما الله جميعا. ومن يعرف وعايش المراحل المهنية والإنسانية لتركي السديري يدرك أنها شخصية تستحق كل تلك الألقاب النبيلة. ولعلي أقف عند لقب بقي في قلوب محبيه و هو " الصحفي النبيل". فمنذ عرفته وهو يحمل هم زملاء المهنة ويدافع عنهم ويحرص على مصالحهم. حتى لما تم انتخابه رئيسا لهيئة الصحفيين ظهرت موجة ضد المجلس مفادها " فيكم الخصام وانتم الخصم والحكم", ومع هذا لم تسجل واقعة فيها تعد على حق مهني لزميل. بل على العكس هذه الصفات النبيلة جعلت الاخوة في الصحافة الخليجية يختارونه رئيسا لهيئتهم . ومن يعرف أبا عبدالله يدرك حجم الثراء التاريخي لتلك الشخصية التي تشم فيها عبق التاريخ من دخنة وثراء الثقافة من بقية عواصم العالم. يحدثك بعيون المؤرخ وينقلك بعقلية السياسي المحترف.

صحفي يندر أن يجود الزمان بمثلهم في المهنية والخلق. فالرياض في عهده سرقت الأضواء من المشهد الإعلامي السعودي حتى ظن البعض بأنها الجريدة الرسمية للدولة. ولكنها المكانة التي اكتسبتها بقيادة تركي السديري. وكنت اتمنى أن يكون هناك توثيق لجميع حواراته ومشاركاته في الندوات حتى يتم إصدار كتاب عنه. ولعل الزميل القدير الاستاذ سعد الحميدين وبحكم قربه ومعرفته ومزاملته أن يقدم لنا هذا النتاج.

ففي تلك المواقف دروس اتمنى أن يعرفها الجيل الجديد من أبناء الإعلام الرقمي كي يستفيدوا من تلك الزوايا المهنية والانسانية في صحافتنا وإعلامنا الوطني. بل وكم كنت ابحث عن ذلك التوثيق لتوفيره لطلاب الإعلام من أجل إنتاج فيلم وثائقي، او جملة مشروعات للتعرف على جوانب تلك الشخصية النبيلة. وقد طلبت ذلك من اخي الاستاذ خلدون السعيدان فأتمنى أن يكون قد وفق في جمعها.

فعلينا ابناء المهنة واجب أخلاقي في الجامعات والمؤسسات الإعلامية وهيئة الصحفيين توثيق تلك السيرة له ولبقية نجوم مشهدنا الإعلامي. رحم الله تركي السديري وأسكنه فسيح جناته، ولتبقَ سيرته ومهنيته جذوة في بلاط صاحبة الجلالة.

نقلاً عن الرياض