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كيف رد مقيم باكستاني على قبيلة سعودية أتت تهنئه بزواجه؟

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
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تداول مغردون مقطع فيديو على "تويتر" يظهر #عادة من #العادات_الجنوبية التي تمارس في المناسبات الكبيرة كالزواج والختان والتخرج والانتقال لبيت جديد، وتسمى #المقبال أو #العانية، وهي كناية عن إهداء المضيف مبلغاً من المال كمساعدة له، يُجمع من أفراد #القبيلة.

وأظهر المقطع توافد إحدى #القبائل على #مقيم_باكستاني لمشاركته حفل زفافه، وقدم أفراد القبيلة للعريس "عانية"، أو كما ذكر في المقطع #نفعة، كما جرت العادة. إلا أن المقيم الباكستاني، والذي كان باستقبال ضيوفه، رحب بهم وقال: "أنتم تاج على رؤوسنا، أما النفعة فلن آخذها".

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