مكافأة ضخمة لمن يبلغ عن عمالة مخالفة في السعودية

أكد مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، رصد مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال لمن يُبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل، محذراً من تشغيل أو التستر على العمالة المخالفة، منبهاً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة بأقصى درجاتها ضده.

وأوضح الغامدي أن الحملة الوطنية التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز تحت شعار "وطن بلا مخالف" بدأت تؤتي ثمارها من خلال تصحيح أوضاع كثيرين في فترة وجيزة.

وطالب اللواء الغامدي من الجميع بألا يتم تشغيل أو تسكين أو التواطؤ مع المخالفين، موضحاً خطورة وجودهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية على المجتمع. معتبراً العديد من المخالفين خطراً على الجميع يجب التخلص منه بأسرع وقت ممكن.

وعالجت الحملة العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستقدام من حيث تخصيص 30 شركة لتشغيل العمالة بطرق نظامية وبسعر تكلفة أقل، وكذلك توفير التأشيرات للعمالة التي لا تتعارض مع مهن السعودة، كالخدم، والمزارعين، ورعاة الأغنام، وعمال الإنشاءات، وغيرهم، بحسب اللواء الغامدي.

وتشارك في حملة "وطن بلا مخالف" جميع وزارات الدولة، وتتمتع بفوائد أمنية واقتصادية وصحية واجتماعية، وتعالج وضع كل المخالفين.

وبدأت المديرية العامة للجوازات، في 29 مارس 2017، تطبيق المهلة المحددة بـ 90 يوما للحملة الوطنية #وطن_بلا_مخالف لتعقب وضبط مخالفي أنظمة #الإقامة والعمل وأمن الحدود.