فعاليات ترفيهية ضخمة في الأيام المقبلة في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية فعاليات ونشاطات ترفيهية ضخمة، في الأيام المقبلة.

ومن أبرز تلك النشاطات إقامة مباراة كرة قدم بين #نادي_الهلال السعودي ونادي نيويورك كوزموس الأميركي، كما سيتم عرض لكرة السلة بين #نادي_هارل_يم_غلوب_يروترز مع أعضاء من نادي #الاتحاد، وهناك أيضا سباق "الأبطال للسيارات"، إضافة إلى عروض مظلية ومعرض للسيارات الكلاسيكية.

كما تنظم مسيرة الدراجات النارية حول المملكة، إضافة لعرض البالونات الهوائية بأعلام الدول الإسلامية وضيوف المملكة.

والصور التالية توضح تفاصيل تلك الفعاليات:

سباق الأبطال في 19 مايو

كرة السلة في 25 مايو

كرة القدم في 20 مايو

العروض المظلية في 19 و20 مايو

عرض البالونات الهوائية بألوان الأعلام من 19 - 25 مايو

سباق الدراجات النارية في 19 مايو

معرض السيارات الكلاسيكية من 20 - 23 مايو

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