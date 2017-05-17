أحداث ستجري خلال زيارة ترمب إلى السعودية

تجمع #السعودية بعد يومين العالم في الرياض لمحاربة التطرف والإرهاب. بيان الموقع الرسمي للقمة العربية الإسلامية الأميركية الذي دشنته السعودية، ذكر أنها ستعمل مع شركائها في #الولايات_المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي وتقوية الاقتصادات المشتركة.

ثلاث قمم ستكون حاضرة هي: قمة السعودية والولايات المتحدة، قمة #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية، حيث من المنتظر أن تعزز هذه المؤتمرات العلاقات التاريخية من خلال الجهود المشتركة من التسامح والتعاون، والأسس التي وضعت لانطلاقة جديدة واعدة بمستقبل مشرق للجميع.

48 حواراً قد تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة، بحضور 55 قائداً أو ممثلاً عن دول العالم الإسلامي. أما أبرز الأحداث التي ستجري خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، فهي:

أولاً: قمة السعودية والولايات المتحدة: سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي، دونالد ترمب حيث ستركز على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.

ثانياً: قمة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة: وسيجتمع في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، قادة مجلس التعاون الخليجي مع ترمب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ثالثاً: القمة العربية الإسلامية الأميركية: في اليوم الثالث من الزيارة، سيجتمع الرئيس الأميركي مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لمعالجة سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

رابعاً: معرض المملكة الموازي: يهدف المعرض إلى إبراز الفن المعاصر السعودي عبر الأجيال المختلفة مع التركيز على جيل الشباب. ويسعى إلى إظهار ثقافة المملكة المميّزة عبر الأعمال الإبداعية لمجموعة من الفنّانين المعاصرين، كما يهدف إلى تشجيع الحوار بين الثقافتين السعودية والأميركية من خلال أعمال فنية بصرية تجسّد تجارب الفنّانين مع الحياة.

خامساً: افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف: في قصر الناصرية، سيتم افتتاح المركز العالمي لمكافحة #الفكر_المتطرف، ويسعى إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي. (الراعي) يرعى افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ومناقشة إسهامه المهم في مكافحة التطرف والإرهاب.

سادساً: منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب: يجمع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة. برعاية #التحالف_الإسلامي العسكري لمحاربة #الإرهاب، وسوف يبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب ومستقبل التطرف.

سابعاً: زيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي: في اليوم الأول من زيارته إلى السعودية، سيقوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيارة إلى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وهو منارة للثقافة والحضارة تسلّط الضوء على التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية ورسالتها المتمثلة في نشر الدين الإسلامي. وبعد جولة ملكية في المركز، ستقام مأدبة عشاء تقليدية في قصر المربّع تكريماً لضيف المملكة العزيز.

ثامناً: ملتقى #مغردون_2017 وسيكون في اليوم الثاني من الزيارة، سينضم الرئيس الأميركي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، ووزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، والناشطة الباكستانية مالالا يوسف، والشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وآخرون في مناقشة حية حول مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي مع جيل الألفية وجيل z (ما بعد الألفية).