اجتماع «ثول» العلمي !

فيما سيتحلق السياسيون السعوديون والأمريكيون الأسبوع المقبل حول طاولات المباحثات وعقد الاتفاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحفظ وتعزز المصالح المشتركة، يتحلق أكثر من مائة مشارك من جامعات ومؤسسات بحثية وعلمية أمريكية رائدة في مائدة مستديرة تعقد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول، لبحث القضايا المتعلقة بتطوير القدرات والمواهب والكفاءات السعودية في مجال الابتكار العلمي والأبحاث وريادة الأعمال!

الحدث الذي تشارك فيه من الجانب السعودي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة «كاوست»، بالإضافة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات بحثية علمية واقتصادية سعودية، تهتم بجانب تطوير ورعاية المواهب والأبحاث، وتطوير الأعمال الرائدة، سيكون فرصة جيدة لدعم فرص ووسائل تطوير طاقات وكفاءات الشباب السعودي، للإسهام في تحقيق الرؤية وتطلعات المجتمع ومواجهة تحديات المستقبل الاقتصادية والتنموية والمعرفية!

وحيث إنني من المهتمين بكل ما يتعلق بتطوير أدوات البناء المعرفي وتوفير منصات وأوعية تمكن الإنسان السعودي من تحقيق ذاته على أسس تعليمية وتنموية صحيحة، فإنني أترقب نتائج هذا الحدث، وكلي أمل أن يخرج بمخرجات واقعية تترجم فعليا ولا تبقى أسيرة النظريات وحبيسة الورق!

نقلاً عن "عكاظ"