السعودية تتهم إيران بالتضليل ودعم الإرهاب

اتهمت البعثة #السعودية في #الأمم_المتحدة #إيران بممارسة #التضليل ودعم #الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة.

وقالت البعثة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن إيران تخرق #القانون_الدولي بممارساتها وتتسبب في جرائم حرب وضد الإنسانية.

كما جاء في الرسالة أن الميليشيات المسلحة الإيرانية تواصل تهديد استقرار المنطقة والسلم في العالم، فيما لا يخفي النظام الإيراني دعمه للإرهاب.

ووصفت الرسالة #الحرس_الثوري الإيراني بأداة تصدير #الإيديولوجية_الإيرانية_المتطرفة ونشر الإرهاب في العالم من خلال دعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال والأشخاص مثل منظمة #حزب_الله الإرهابية والميليشيات الطائفية في #العراق.

كذلك اتهمت إيران بمواصلة دعم المتمردين في #اليمن لاحتلال البلد وتهديد أمن السعودية.

وجاءت الرسالة السعودية رداً على أخرى إيرانية إلى #مجلس_الأمن عقب تصريحات ولي ولي العهد التي كشفت التدخلات الإيرانية ذات الصبغة الطائفية في المنطقة.