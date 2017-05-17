الموسيقار السعودي ممدوح سيف يشارك في نهائي كأس الملك

كشف الموسيقار السعودي #ممدوح_سيف مشاركته في نهائي كأس الملك مع فرقة موسيقية عالمية ستقدم مقطوعات من أرض الملعب، وقال عبر حسابه في تويتر: "فخور بمشاركتي لأول مرة بعمل موسيقي جديد في نهائي #كأس_الملك_2017، بمشاركة فرقة موسيقية عالمية سوف تعزف الموسيقى من أرض ملعب الجوهرة".

ونجح ممدوح سيف مؤخرا في إحياء ليلة موسيقية كبيرة احتضنتها الكويت على مسرح الفنان عبدالحسين عبدالرضا وقدم فيه مجموعة من روائعه، وحظي ظهوره الأول على المسرح بردود فعل مميزة من الجمهور، واستطاع الحضور مجدداً بشكل لافت.

يذكر أن سيف قدم للنجم عبدالمجيد عبدالله عددا من الألحان التي حازت أصداء عالية مثل "صحيت جمرة"، و"يا طيب القلب" و"يا ورد" وله ألبوم يضم 10 مقطوعات موسيقية يحمل اسم "هارموني".