بالصور.. إطلاق نار على منزل الشيخ الخنيزي دون إصابات

أكد مقربون من #الشيخ_عبدالله_الخنيزي، قاضي الأوقاف والمواريث السابق، مساء الأربعاء، تعرض منزل الشيخ لإطلاق نار من قبل مجهولين، ووصول الرصاص لداخل منزله.

وأشارت المصادر كذلك إلى استهداف منزل نجل الشيخ دون وقوع أي إصابات.

"العربية.نت" اتصلت بأحد شهود العيان، الذي أكد أن ما تم تداوله حول تعرض منزل الشيخ عبدالله الخنيزي لإطلاق نار من قبل مجهولين ووصول الرصاص لداخل منزله صحيح، مؤكداً أن الشيخ بصحة جيدة ولم يصب أي أحد، موضحاً أن الرصاص اخترق عدداً من نوافذ المنزل، وتم إبلاغ الجهات المختصة، وجارٍ التحقيق بالموضوع.

وأشار إلى أن المجتمع تلقى هذا الخبر بالانزعاج والاستنكار، وذلك لمكانة الشيخ الخنيزي، وأيضاً لوضعه الصحي الحالي، حيث أجرى عملية جراحية قبل شهر ونصف لإصابته بكسر في الفخذ، وهو حاليا في فترة نقاهة.