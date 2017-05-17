تركي السديري .. النجم الذي مضى

لم يكن أستاذ الأجيال تركي السديري الذي غادر حياتنا الفانية، مجرد كاتب أو صحفي أو إعلامي أو رئيس تحرير لواحدة من كبريات صحفنا السعودية، ولكنه كان ملحمة متكاملة تلخص مسيرة طويلة لرمز من رموزنا الإعلامية والصحفية، الذين سطروا اسمهم بحروف من ذهب كـ"عميد" للإعلام السعودي وسط سجل الخالدين في مسيرتنا الوطنية والخليجية ولا أبالغ إذا قلت العربية أيضاً.

لم يكن رجلاً عادياً يكتفي بمجرد الحضور، ولكنه كان رجلاً استثنائياً وقيمة استثنائية في كل شيء، قولاً وعملاً، حتى بات مجرد ذكر اسمه يعني استحضار معنى "مدرسة" في المهنية والموضوعية والتعامل الأخلاقي والإنساني، كانت لمعاصرته للكبار من رموز وطننا درس في كل معاني الانتماء للوطن الواحد، بقدر ما كانت بوتقة فعالة صهرت تركي السديري الصحفي المثقف والكاتب اللامع، الذي انعكست ثقافته الأدبية على كتاباته الرياضية في الجزيرة واليمامة والرياض، التي تميزت بأسلوب فريد من نوعها وبالتالي تفوقت على مقالات نظرائه في ذلك الوقت.

وكامتداد لنجاحاته التي استمرت أكثر من نصف قرن، تجلت عبقريته من خلال قيادته المتميزة لجريدة الرياض لأكثر من أربعة عقود وتوليه رئاسة هيئة الصحفيين السعوديين، واتحاد الصحافة الخليجية، تم انتخابه مرة أخرى في العام 2008م رئيسا لهيئة الصحفيين السعوديين.

طيلة قرابة أربعين عاماً، كان فيها تركي السديري، بالنسبة لي وللكثيرين، صاحب المقام الرفيع والقدوة الكبيرة، والقلم الوطني المتفرد بجدارة، الذي لم يختلف عليه اثنان، وكان يقدم لكل من يقترب منه على المستوى العملي أو الإنساني دروساً مجانية في التفاعل الراقي والأمين مع قضايا الوطن والدفاع عن مواطنيه، ويكفي أنه الوحيد الذي أطلق عليه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في أحد لقاءاته مع الإعلاميين السعوديين، لقب "ملك الصحافة" في أرفع وسام يحظى به تقديراً وعرفاناً لشخصيته الفريدة، ودليلاً قاطعاً على ذلك التفرد الذي تمتع به.

من منا ينسى زاويته الشهيرة (لقاء) التي رأت النور على صفحات جريدة الرياض منذ العدد 2300، عام 1392 هـ، لتصبح منذ ذلك الحين بمثابة النافذة التي يطل من خلالها العالم على التحولات والانكسارات والنجاحات والتطورات التي حدثت في المجتمع السعودي والعربي، للدرجة التي وصفها الباحث عبدالله السمطي بالوثيقة التاريخية التي تتضمن صوراً شتى من الأحداث والوقائع والتحليلات المتعددة وخاصة على المستوى السياسي، وكما وصف السديري بالشاهد الحقيقي على العصر.

وبشهادة الكثيرين، فلن ينسى تاريخ الصحافة السعودية للراحل الكبير، تركي السديري، إثراءه الساحة الإعلامية بعطاءٍ أسهم من خلاله في تطور الصحافة السعودية لتصبح في مقدمة ركب الصحافة العربية، كما أن بصمته الواضحة في نمو وتقدم وتطور الشباب السعودي في المجال الإعلامي، واحتضانه العديد من الأسماء الصحفية اللامعة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، وستبقى محفورة في سجله الغني والخالد.

نقلاً عن "الرياض"