ماذا قالت "كبار العلماء" عن القمة الإسلامية الأميركية؟

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أهمية انعقاد #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والسلام، كونهما مصلحة مشتركة بين البشرية يطلبها جميع العقلاء، وحثت عليها جميع الشرائع السماوية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تنسيق الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلام بين الشعوب والدول تحث عليه #الشريعة_الإسلامية وتؤكد عليه.

وقالت الأمانة العامة لهيئة #كبار_العلماء في بيان صدر هذا اليوم: "إن انعقاد هذه القمة على أرض المملكة العربية السعودية #خادمة_الحرمين الشريفين وقلب العالم الإسلامي النابض، يؤكد عِظم مسؤوليتها ويبرهن على أهمية ريادتها، لاسيما أن #المملكة هي أول من اكتوى بنار الإرهاب، وهي كذلك من أول المستهدفين به في آثاره ونتائجه".

وعدّت الإرهاب شراً يهدد استقرار الناس وحياة الشعوب، مؤملة من هذه القمة أن تؤدي إلى العمل المنظم والتنسيق العلمي والخبراتي العالمي في تكاتف دولي وشعبي ومشاركة فاعلة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار ممن يملك الملفات والقرارات.

وأضافت: "الإرهاب الذي ضرب مواقع كثيرة من العالم يهدد الجميع ولن ينهزم إلا بمنظومة متكاملة دينية وسياسية وأمنية وفكرية واقتصادية، ومكافحته تكون على مستوى الدول كما تكون على مستوى الشعوب، والناس كلهم في #سفينة_واحدة، والإحساس الجاد بالمسؤولية، وخطورة النتائج يحمّل كل عاقل ومسؤول مسؤوليته، كما أن التهاون والتساهل يؤدي إلى الانفلات والفوضى".